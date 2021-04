Fin de semana clave para Málaga CF Femenino, filial y juvenil

Hay vida más allá del primer equipo. También se juega mucho el Málaga este fin de semana en otros campos que no son precisamente el de Gran Canaria. Uno de los motivos por los que Sergio Pellicer no se ha llevado a más jóvenes a la cita ante Las Palmas es precisamente por no desarmar al Atlético Malagueño y al Juvenil División de Honor.

El filial, que ganó el miércoles por 3-0 al Torreperogil, se ha puesto líder de su grupo y visita este domingo 18 de abril al Huétor Vega en Las Viñas desde las 12:00 horas. El Juvenil de Nacho, que acaricia el título, jugará el mismo día y a la misma hora en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, donde recibirá al Calavera CF.

Mucho en juego también en el campo de Cártama donde el Málaga Femenino ya no contará con la entrenador Nati Gutiérrez, destituida, y que la entidad ha reemplazado con Javi Ramos. Las blanquiazules luchan por mantener la categoría y se enfrentará al CD Femarguín SPAR Gran Canaria el mismo domingo 18 a las 10:00 horas.