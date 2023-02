Fondo Sur 1904, a muerte con el Málaga CF ante el Oviedo

El Málaga CF no caminará solo ante el Real Oviedo, un encuentro que se jugará en La Rosaleda y que contará con el apoyo del pulmón del estadio, el Fondo Sur 1904. Los miembros de la grada de animación habían anunciado una especie de huelga hasta que no hubiese cambios drásticos en la entidad. Los acontecimientos de las últimas fechas les has llevado a cambiar de parecer.

"Después de esta intensa semana de noticias que rodean al Málaga CF, tras las diferentes peticiones para que volvamos a la animación realizadas por Pellicer, ciertos jugadores, prensa y afición (con excepción de los actuales dirigentes del club), hemos decidido recoger el guante y animar el próximo partido contra el Real Oviedo. Aun así, no olvidamos la gestión nefasta que se está llevando a cabo en el Málaga CF y seguiremos pidiendo que salgan los responsables", comunicaron este jueves 2 de febrero.