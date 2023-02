Pellicer: "Fue un error decir que había plantilla para ascender, vender humo"

Ha tenido que lidiar el Málaga CF esta semana con asuntos de muchos decibelios, donde se ha perdido la perspectiva a lo plenamente deportivo. El final del mercado invierno, implícita la no llegada de Tete Morente, y la salida este miércoles de Manolo Gaspar de la entidad de Martiricos, aún en estado de shock por todo lo que ocurrió en la Juan Cortés de La Rosaleda. Se sentaba Sergio Pellicer 24 horas después en el mismo asiento y escenario del ya exdirector deportivo blanquiazul. El de Nules se reestrena en La Rosaleda después de la tormenta, y con un ambiente sobre el papel algo más limpio, pero donde sí o sí se debe ganar al Real Oviedo para calmar las aguas y opositar de verdad a una permanencia más cruda cada semana que se tacha en el calendario.

"A partir de ahora todos son importantísimos, y es cierto que se llevan partidos que parecen finales. Los afrontamos con la máxima exigencia y responsabilidad. Sabemos que son un equipo muy reconocible desde que cambiaron de técnico, que quieren hacer el partido largo, áspero, jugar con la ansiedad. Su entrenador no miente. Hacen lo fácil, que realmente es muy difícil. Es verdad que hemos tenido que controlar las cargas por jugar viernes, pero lo afrontamos con ilusión y responsabilidad. Saber que estamos en nuestro estadio, conectar con nuestra afición, y pido todo al mundo que venga porque va a ser una batalla de resistencia a nivel físico y táctico. Vamos a pelear y resistir hasta la última gota. Vimos pasos adelante en Gijón", explicaba Pellicer en una rueda de prensa donde repitió la palabra "resistencia" en varias de sus intervenciones.

Habló de la salida de Manolo Gaspar y cómo ha calado el adiós en la plantilla. "Hace tres años creo que fue la conexión idónea de lo que es un entrenador-director deportivo en una situación institucional muy complicada. Se salvó porque trabajo en equipo, no por uno u otro. Puedo decir que es malaguista, y creo que fue la conexión perfecta de lo que debe ser un máster de todo lo que rodea a un equipo de futbol. No se han dado los resultados, pero quiero decir que Manolo tiene nuestro apoyo y esta plantilla confía 100% en él. A partir de que llega un entrenador nuevo, tenemos que confirmarlo. Es un error decir que era una plantilla para ascender, es vender humo. La realidad es que estaba preparada para hacer el máximo, y tenemos que ser de los mejores de la categoría hasta el final. Estamos sufriendo todos. Repito, se ha ido un malaguista. Me he encontrado un grupo unido, no es un tópico, pero cuando el equipo tiene estos resultados algo pasa. Decir que es mala suerte, no, es porque somo de los peores equipos de la categoría, algo pasa. A partir de la humildad creceremos".

"Cuando hablo con Manolo, dos días anterior a decir que se marchaba, me lo comunicó. Lo ha pasado mal estos días, Lo que queremos es el compromiso de todos, de la gente, no podemos pedirle absolutamente nada. Necesitamos a la grada de animación porque es el corazón de La Rosaleda. Pero somos nosotros los que tenemos que transmitir. Leí que el Málaga no había remontado un partido, eso hay cambiarlo. Mi focalización, y lo único que me ocupa, es el partido", decía el técnico con el ánimo de pasar página.

"Buscar el orden, y a partir de ahí saber que tenemos que aprovechar el trabajo de entrenadores anteriores, trabajar varios planes de partido, donde se pueden dar muchas circunstancias. El rival sabe a que nosotros en los partidos largos sufrimos. Tenemos que ser agresivos, mirar la portería rival, ser agresivos. Pero lo que más estamos tratando es saber controlar las situaciones de partido, porque cuando hay miedo, nos pueden penalizar. A partir de ahí, trataremos de ganar", los mecanismos donde se ha hecho hincapié a lo largo de esta semana, más corta de lo habitual.

Sobre esa aureola de experto por haber salvado a los blanquiazules en la primera etapa, Pellicer matizaba: "Son situaciones diferentes. La experiencia no significa ser experto en nada, viene porque te has equivocado muchas veces. El contexto no es el mismo. Lo que cambia es la puntuación y los pocos equipos que hay, además por aquel entonces teníamos problemas de fichas y plantilla. Solo prometemos trabajo, exigencia, que nadie se salga del camino, compromiso, guerreros por el camino a la victoria. No me caso con nadie. Sobre todo creo que vamos a dar pelea hasta el final porque tengo confianza y creo en la plantilla.

"No he pensado cómo me voy a sentir, es un sueño porque me he criado aquí. La experiencia aquella fue corta. Me acuerdo que contra la Ponfe la gente entró más tarde porque hubo protesta. Necesitamos mucho de nuestra gente, entiendo el sufrimiento que tienen todos. Lo voy a ver con total naturalidad, vendrá mi familia... pero para mí es una etapa nueva. Lo que se hizo no fue algo de Pellicer, fue de todos; y ahora es como empezar de cero, se lo he dicho a los jugadores. Como un reseteo. No tienen nada que ver el club cómo era antes, hasta la cocina ha cambiado. Muchos empleados perdieron su trabajo, es distinto. Pero todo depende de lo que hagamos mañana y hasta final de temporada", reconocía la emoción de volver a sentarse en el banquillo de La Rosaleda.

Habrá ausencias notables ante los de Cervera. "Perdemos a N'Diaye. Recuperamos a Fran Villalba, Delmás ha entrenado hoy; mañana daremos la convocatoria porque tenemos una activación. Chavarría, Genaro y Escassi seguramente no van a a estar. Rafa, del filial, puede entrar. Hemos trabajado varios planes, varias ideas, somos unos obsesos de los entrenamientos. Más o menos puedes tener una idea pero lo veremos mañana".

Final de mercado

"Desde que llegué, nadie me ha dicho que quería irse, sabemos cómo es el mercado, que a ultima hora puede pasar de todo; pero nadie me ha dicho nada. Esta plantilla cuando viene un entrenador tiene que sacar el máximo, no me voy a quejar. Pero todas son mejorables, hasta la del Madrid o Barça. Hay jugadores que conozco, que han jugado en Primera. Confío ciegamente en ellos, pero las palabras no valen absolutamente para nada, lo demuestran los hechos. Con el trabajo que estamos haciendo, creo que podemos ser de los equipos que puede encadenar resultados positivos en la categoría".

Cambio de sistema

"Podría ser, hay variantes. Es cierto que el modelo de juego no va a cambiar, van a ser matices. Hemos trabajado varias situaciones. No voy a decir nada porque sería dar ventaja a Cervera. Ellos jugarán con nuestra ansiedad, por lo que sí o sí hay que ser valientes y tener los cinco sentidos en controlar hasta el mínimo detalle".

Falta de gol

"No me quede contento con lo del otro día. Necesitamos generar más, nuevo mecanismos, sobre todo trabajar los balances, tanto defensivo como ofensivo. Hay que buscar formulas para que la pelota llegue a esa zona, para eso es necesario el talento y ser ordenados. Buscar un equilibrio e intentar con la solidez defensiva y mejorar los registros en ataque".