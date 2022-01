Fran Fernández: "El Málaga pone las cosas difíciles, compite bastante bien"

El entrenador del Alcorcón Fran Fernández declaró que su equipo es "consciente de que necesita hacer un partido perfecto" contra el Málaga CF porque se juegan "más que tres puntos" debido a su delicada situación clasificatoria. Son colistas con 11 puntos y afrontan el partido con muchas urgencias, ya que cada vez están más lejos de la salvación y lleva semanas hundido en el fondo de la clasificación.

"Soy positivo. No hay otra forma de afrontar la situación. Tenemos máxima energía y una ilusión renovada. Hay que dar la vuelta a esto. Nos da igual lo que ha pasado en los cinco meses anteriores, ahora solo importa lo que tenemos delante", dijo el técnico alfarero sobre la dinámica de su equipo y reconoció no tener muchas pistas del actual Málaga: "No tenemos mucha información de ellos, igual que ellos mucha nuestra. Lo que creo es que es un equipo muy bien trabajado, que pone las cosas difíciles y que compite bastante bien porque tiene diferentes registros".

"Para este partido nos tenemos que centrar en nosotros. Tenemos que hacer un partido largo porque solo nos vale la victoria. Creemos que estamos trabajando bien y estamos preparados. Hay que hacer las cosas casi perfectas. Estamos encajando menos, también nos están llegando menos, pero arriba hay que ser más determinantes y hacer más goles", explicó Fran Fernández y aseveró: "Nos jugamos mas de tres puntos y por eso todo el que se suba al barco y ayude bienvenido sea".