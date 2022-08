Fran Sol y el "sello de este Málaga"

Otro de los protagonistas más destacados del partido entre el Mirandés y el Málaga CF fue Fran Sol. El delantero, después de comenzar la temporada con problemas físicos, cuajó una enorme actuación en Anduva que coronó con el tercer gol blanquiazul, el de la tranquilidad. "Ya por fin, hemos trabajado muchísimo, le hemos dado mil vueltas a todo porque los dos primeros partidos no nos salieron las cosas. Se ha visto algo de lo que es este equipo, una identidad, lo que quiere ser el Málaga. Hay mucho que mejorar y mucho margen de mejora, pero se van atisbando detalles de lo que puede ser el Málaga de esta temporada", comentó tras la cita.

"Este partido el míster me pidió que jugase más retrasado de Rubén y he tenido que hacer un trabajo extra en defensa que me ha quitado un poco de energía para atacar, pero tan contento de ayudarle pero quizás por eso no estuve tan fresco en esas ocasiones para poder marcar y en la tercera he tenido esa lucidez para marcar y estoy muy contento”, añadió.

"Físicamente estamos bien, llegamos bien a este partido. Al final es una jugada que plasma el estilo de juego que podemos llegar a tener. Hemos robado en el centro del campo, una conducción larga, una triangulación que ha salido muy bien y muy contentos", desarrolló el punta.

Ahora los blanquiazules tienen una cuenta que saldar con su afición: "Sobre todo por devolverle a la afición ese mal trago del lunes pasado, que no se lo merecían ni mucho menos. No estuvimos a la altura y esta semana vamos a trabajar de manera inteligente y buena para brindarles la victoria que se merecen".