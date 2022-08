Javi Jiménez, el hombre que no celebró su primer gol profesional

El primer gol de la temporada del Málaga CF fue celebrado con mucha rabia y alegría por los futbolistas blanquiazules. Todos menos uno, el autor del mismo. Javi Jiménez no sólo abrió la lata en lo que va de curso después de dos partidos y medio, también estrenó su cuenta goleadora como profesional cinco años después de su debut en Segunda División. Sin embargo, se contuvo y controló el impulso natural de la celebración en Anduva.

Javi Jiménez fue jugador del Mirandés precisamente antes de firmar por el Málaga. El lateral jiennense estuvo una temporada allí bajo la batuta de José Alberto López. Aunque solamente fue una temporada, le marcó lo suficiente como para controlarse en la celebración del que fue su primer tanto profesional, algo que difícilmente se le olvidará.

Y no fue el único que pudo marcar, en una de sus actuaciones ofensivas más acertadas desde que regresó a La Rosaleda. Tuvo otra ocasión clarísima en otra buena jugada del Málaga. Contando los partidos de Segunda División y Copa del Rey (Nàstic de Tarragona, Mirandés y Málaga), ya lleva 101 encuentros y hasta la fecha no había visto portería. Tampoco en sus experiencias en Segunda B con Cultural Leonesa y Cornellà.

"Es mi primer gol, por lo tanto es algo que no sé hacer bien. Ojalá me hubiera tocado en otro campo porque allí me trataron muy bien y tengo mucho que agradecer al Mirandés, pero las cosas llegan cuando llegan y lo importante es que ha sido para ayudar al equipo y lo principal son los tres puntos", comentó al término del partido.

"Esperemos que esto sea un punto de inflexión para exigirnos, seguir mejorando e intentar ir cada jornada a sacar los tres puntos. Creo en la capacidad que tiene el equipo en todos los aspectos. Se ha visto cómo ha entrado la gente del banquillo, cómo han aportado y eso dice lo que es este equipo”, declaró

“Ahora es momento de tener calma, ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Seguimos siendo el mismo equipo, con la misma ambición. Es momento de tener los pies en el suelo, trabajar y esperar que llegue el partido del Albacete para intentar sacarlo”, sentenció.