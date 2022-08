Fran Villalba llega con opción de compra en caso de ascenso

Fran Villalba era el señalado y ya es oficialmente jugador del Málaga CF. El valenciano (24 años) llega cedido procedente del Sporting de Gijón, con el que tiene contrato hasta 2026. Un jugador talentoso, capaz de jugar entre líneas en la mediapunta, como pedía Guede, aunque también puede caer a banda para intentar dar algo de desborde, algo de lo que carece el equipo. El menudo jugador formado en Paterna (1.68 metros) no quería seguir en Asturias y la oportunidad del Málaga le ha seducido. El club hace una inversión importante en el contexto actual por lo que espera un jugador de rendimiento inmediato. Paga por una cesión y la compra será obligatoria en caso de ascenso.

El administrador judicial, José María Muñoz, apuntaba que es el teórico cierre de la plantilla. Apuntaba a Fran Villalba como "la guinda del pastel" y puso en duda que el ingreso por Horta sea usado para más fichajes: "No creo que fichar por fichar... no se van a fichar cuatro millones corriendo, creo que desestabilizaría a la plantilla". Es decir, que el esperado maná de Horta, que hay que ver cuándo llega, no iría directamente al mercado. También puede ser una táctica para que los clubes no esperen con la recortada.

Fran Villalba se formó en las categorías inferiores del Valencia CF, club de su ciudad natal. Su talento le llevó a jugar con el filial, el Valencia Mestalla, en 2ªB con apenas 16 años. Tan solo un año más tarde, con 17, debutó con el primer equipo ‘che’ en LaLiga Santander ante el Villarreal CF (31/12/2015). Tras dos cursos siendo clave en el segundo equipo valencianista, dio el salto definitivo al fútbol profesional en las filas del CD Numancia.

Llegó a la disciplina numantina en calidad de préstamo y participó en 39 jornadas, siendo indiscutible en el planteamiento del combinado soriano. Su gran labor despertó el interés del Birmingham City inglés, que se hizo con sus servicios como agente libre. Bajo su propiedad, Villalba encadenó varias cesiones: Dos temporadas en la UD Almería, donde disputó un total de 46 encuentros y una en el Real Sporting, donde fue determinante en los 38 encuentros ligueros. No en vano, el club asturiano se hizo con sus servicios en propiedad este pasado verano tras su gran rendimiento.

"El Málaga CF asume la cesión con coste de Fran Villalba y acuerda una opción de compra que puede ser obligatoria si se cumplen ciertos condicionantes reflejados en el contrato", decía la entidad de Martiricos, que le definía como un jugador "habilidoso y polifacético futbolista de corte ofensivo. Rápido, con grandes dotes técnicas, golpeo certero y una extraordinaria visión de juego, son cualidades que hacen de este jugador una pieza diferencial en el engranaje de la vanguardia. Su versatilidad le permite desempeñar funciones con un resultado sobresaliente tanto en la mediapunta como en la banda izquierda".