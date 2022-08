Un Málaga en construcción que conoce sus errores

El golpe ante el Burgos fue crudo. Las aires que corrían estas semanas y el claro mensaje y objetivo que se marcan club y plantilla ponían el listón alto. La exigencia con la que se partía confrontó con un partido plano, repleto de errores en los que la idea y estilo que quiere plantear Pablo Guede quedó diluido. El cuadro de Calero hace pocas cosas pero las que hace, las hace bien, decía días atrás Alberto Escassi. Algo así fue lo que se vio en El Plantío.

El Málaga CF es diferente, quiere hacer muchas cosas y por el momento hace pocas bien. El entramado defensivo no cuajó y ofensivamente, más allá de la conexión que formaron Aleix Febas y Rubén Castro, el equipo ofreció pocas ideas en Burgos, desdibujado y con demasiados errores propios que el rival supo rentabilizar para acabar llevándose el partido. Queda mucho trabajo por delante para coser todos los agujeros que dejó ver el telar que tiene entre manos Guede.

"Creo que sobre todo en la segunda parte nos pasaron por encima y hay que mejorar muchas cosas", decía Aleix Febas tras el partido en El Plantío, un jugador de pocas palabras pero precisas: "Sobre todo hay que mejorar los duelos aéreos, que los ganaron todos, en la segundas jugadas también, en las contras sufrimos mucho en vigilancias. Tuvimos algunas ocasiones para meter goles, pero su portero también estuvo muy bien parando".

"No salió nada", justificaba Pablo Guede a los suyos, pero reconocía que está aún por construir: "Ellos son un equipo que viene armado bastante bien y nosotros estamos en ese proceso. Tuvimos un par de situaciones dentro del partido, pero cometimos muchos errores no forzados. No le dimos la fluidez que queríamos y contra el Burgos se paga".

De hecho, Febas aludía al recurrente tema de luchar por el ascenso, sobre el que mandó su propio mensaje: "Nos vendrá bien de cura de humildad de cara a lo que se está hablando. Poco a poco y partido a partido tenemos que sumar puntos. Cuando lleguemos a los 50 ya se verá".

Los actores que dieron la cara vieron claros y afinaron con los errores propios, precisamente eran esos, errores propios que se sucedieron y que ayudaron a que el Burgos creciera durante el partido hasta dominarlo en un tramo de la segunda parte donde abrieron la lata con el gol de Artola, a la postre decisivo. Esto es Segunda, y pese al mal partido, el Málaga generó los suficiente como para ganar incluso, con las dos que tuvo Castro.

Queda mucho por perfeccionar y definir en esta próxima semana de cara al debut en La Rosaleda ante Las Palmas, otro partido complejo y en el que la exigencia será aún mayor tras este primer tropiezo. La necesidad será mayor con el paso de las semanas si realmente se quiere aspirar a estar entre los seis mejores.