José María Muñoz: "Se han vendido más camisetas que en la época de Champions"

El Málaga CF estuvo presente este martes en el centro de la ciudad con motivo de la Feria de Málaga. Una comitiva del club visitó de forma protocolaria algunos rincones y atendió a diversos medios de comunicación. El administrador judicial José María Muñoz se pasó por los micrófonos de Onda Cero donde dejó algunos detalles sobre los abonados y la venta de camisetas y la entidad.

"Se han vendido más camisetas que en la época de Champions. Hay mucha ilusión. Nos ha llamado mucho la atención", explicaba Muñoz sobre el gran ritmo de venta de camisetas con la llegada de Hummel: "La segunda ha encantado, sobre todo a las mujeres. Es muy bonita. Estaremos en un millar vendidas y más de 5.000 la primera equipación. Son datos del primer mes".

Además de la sorpresa con las equipaciones, con mejores números que el primer mes de la Era Champions, también actualizó el número de abonados, que actualmente se sitúa en 15.600, aprovechando para recordar que alcanzar estas cifras significaría un cambio importante para la planificación: "15.600 abonados justos y lo vamos a aumentar. Podemos superar los 16.000 abonados antes del lunes".

"El objetivo era superar los 15.000, la ilusión eran 20.000. Ya lo dije, 22 ó 23.000 significaría uno o dos jugadores de nivel. Ánimo a la gente, tenemos una de las más grandes ciudades, el equipo de Málaga tiene que estar a la altura de la ciudad y no podemos estar en Segunda. Tiene que ayudar en parte el aficionado. Gijón y Oviedo, que tienen la mitad de la población que Málaga capital, tienen el doble de abonados que nosotros. Yo animo a la gente a que se apunte, esto es ilusión".

A nivel institucional y de patrocinios, Muñoz explicaba que "vamos bien" aunque aún les cuesta atraer a empresas malagueñas: "Hemos creado una cláusula en los contratos que si hubiera algún cambio en la propiedad del club, el contrato podría estar suspendido. Pero nos cuesta que las empresas malagueñas vengan a La Rosaleda. Y mira que nos desplazamos a ellos. Cualquier cantidad vale. Tenemos desde una frutería en Jugamos de Local. Desde 1.000 euros hasta lo que quieras, hacemos un traje a medida".

Sobre un hipotético ascenso decía el administrador que "mi trabajo no es subirlo a Primera, es intentarlo" pero no deja dudas: "Si el club está en Primera sería maravilloso, me encantaría".

Además, dejó algún apunte más sobre el mercado y la incorporación de Fran Villaba en 101 Televisión, donde dejó caer que están "pendientes de alguien más" que sería "la guinda del pastel" y puso en duda que el ingreso por Horta sea usado para más fichajes: "No creo que fichar por fichar... no se van a fichar cuatro millones corriendo, creo que desestabilizaría a la plantilla". "Este año me estoy metiendo en otra cosa que no podía meterme. Tengo otro tipo de reuniones diferentes al año pasado", sentenciaba sobre su labor esta temporada.