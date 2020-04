El Frente Bokerón anuncia que no quiere devolución de dinero por sus abonos

Uno de los temas de debate que genera esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 es la devolución del dinero correspondiente a los distintos abonos de temporada. Ciertamente, aunque se reanude la competición, se da por hecho que será a puerta cerrada. De hecho, la secretaria de Estado para el Deporte cree que será así hasta que se encuentre una vacuna efectiva. En el Málaga se vive paralelamente una situación muy particular en el apartado económico. Eso lo entienden los aficionados. Muchos prefieren que no se les devuelva nada. Algunos colectivos, como el Frente Bokerón, han anunciado que renunciarían a una compensación en favor de las arcas del club.

La veterana peña malaguista, que asegura que todavía no ha recibido ninguna comunicación de la entidad al respecto, se adelanta y anuncia que su postura es la de no recibir ningún reembolso a pesar de las jornadas que faltaban por disputarse. "Desde el Frente Bokerón queremos dejar claro que NO queremos la devolución proporcional del dinero de los abonos de esta presente temporada 2019/2020. Consideramos que el club atraviesa una difícil situación económica y por ello no vamos a exigir como grupo tal devolución. FB86", publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Poco después también hizo lo propio Fondo Sur 1904, la grada de animación en la que están presentes Frente Bokerón y Malaka Hinchas, en los mismos términos: "informar que como grupo de animación del Málaga NO vamos a exigir la devolución proporcional del dinero de lo que resta de la temporada 2019/2020. El club está pasando por graves dificultades económicas y consideramos clave prescindir de esta devolución".