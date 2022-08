Gallar: "¿Ascenso? A mí me firmaron para eso"

Álex Gallar es otro de los grandes nombres de este mercado de fichajes del Málaga CF. Por estilo y condiciones es un futbolista para marcar diferencias. Ya ante el Burgos, cuando salió en la segunda mitad en sustitución de Fran Sol, dejó algunas muestras de qué pueda dar al equipo. Estuvo muy participativo, pidiendo mucha la pelota y dejándose ver en tres cuartos. Le faltó continuidad, aún debe engrasarse como el resto. No cabe duda en él algo recurrente estas últimas semanas: el ascenso.

"¿Ascenso? Por qué no, me firmaron para eso. Por perder un partido no puede fallar la mentalidad", decía el atacante este jueves en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga, en alusión a la confección de la plantilla, hecha para ascender, y esas dudas que crecieron tras la primera derrota, algo sobre lo que discrepa: "Está claro que para mí es un reto muy grande, de devolver al Málaga a la categoría de oro. No creo que a la afición le entren dudas por perder un partido. Lo que está claro es que vamos a buscar la victoria en todos los partidos. Vamos a ver un Málaga protagonista con el balón".

Gallar es consciente, en cualquier caso, que todavía le queda mucho al equipo para que todo encaje a la perfección, como tiene idealizado Guede a su equipo. "Somos muchos nuevos y tenemos que ir adaptándonos. Nos vimos superados en momentos aunque tuvimos ocasiones claras", recordaba el catalán, que aludía que hasta los campeones pierden partidos. Sobre el técnico muestra satisfacción por su libreto y forma de dirigir: "No había tenido un técnico como él. Me gusta mucho. Con las cosas claras, que le busca las cosquillas al rival, que sabe como hacerle daño al rival. Me gusta mucho su forma de trabajar. Somos muchos en la parcela ofensiva y todos vamos a tener su momento".

En su primer partido fue suplente aunque pudo entrar en el arranque del segundo tiempo por la lesión de Fran Sol. Es consciente de que todo el grupo tendrá minutos y que la competencia les hará mejores: "Todos los equipos que ascienden tienen protagonismo todos. En Huesca todos fuimos protagonistas. Con los cinco cambios que tenemos es aprovechable para generar gente de nivel en el banquillo".

El delantero madrileño aún no está recuperado del tobillo y a medida que pasan los días sus opciones de repetir titularidad se reducen, dejando la puerta abierta a un Gallar que fue el elegido por Guede para entrar en su lugar, situación que llevó a cambiar el dibujo: doble pivote, Jozabed y Escassi, y dos mediapuntas con movilidad, Febas y el propio Gallar.