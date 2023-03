García Pimienta, también desde Las Palmas se 'piropea' al Málaga CF

El técnico de la UD Las Palmas, García Pimienta, compareció ante los medios en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva en la previa de su cita ante el Málaga CF. Como todos los entrenadores de Segunda División, piropeó a la plantilla blanquiazul y habló de sus aspiraciones en verano. Un clásico para quitarse presión, pero ya no cuela.

"El Málaga era uno de los candidatos claros a luchar por un objetivo mayor a principios de la temporada, pero esto es lo que tiene el fútbol, empiezas a encadenar derrotas y no sabes muy bien por qué, en ningún caso hace que sea un partido fácil, al contrario. Su situación es complicada y eso los hace más peligrosos aún. Tiene jugadores experimentados que van a venir aquí a dejárselo todo. Si pensamos en la clasificación nos vamos a equivocar", comentó.

También hubo pregunta concreta por Rubén Castro: "No vamos a descubrirlo, está rindiendo al máximo nivel y el Málaga tiene argumentos de sobra para no centrarse en un solo jugador". De las ausencias importantes aseguró que Las Palmas "llega en buenas condiciones, a pesar de las bajas de Sandro y Marc Cardona. El resto en principio están todos bien y si no pasa nada raro Kirian también estará en la convocatoria".