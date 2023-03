El caso Ramón y los recados a Álex Calvo e Issa Fomba

Se mojó algo más el entrenador del Málaga CF cuando tocó algunos nombres propios que en su análisis más global. Uno de ellos fue el de Ramón Enríquez, con el que apenas ha contado por el momento. Otros dos, los de Álex Calvo e Issa Fomba, con aviso a navegantes para los canteranos por parte de Sergio Pellicer.

"No me escondo, a lo mejor soy injusto con él, entrena bien, pero tomamos decisiones. Pensamos en algunos partidos en ponerlo de inicio y al final no lo he hecho. Al jugador no le vale porque si llevo seis partidos y en ninguno ha entrado de inicio. Hubo planes de partido en los que habría entrado y otros jugadores también, pero por las circunstancias, rojas, resultado desfavorables… Está entrenando bien", dijo de Ramón Enríquez y adelantó que Chavarría "ha entrenado, ayer completo y hoy parcial. Puede que esté y mantengo dudas con un par de jugadores. Daré la convocatoria ahora". Llegará esta tarde.

En esa lista habrá presencia de canteranos: "Andrés Caro está en duda, a ver si entra. Posiblemente un tercer portero, porque es un viaje largo, pero también hay que proteger el filial y Carlos López jugará con el Malagueño. Hay varios chicos que pueden estar”.

Hizo parada en Álex Calvo: "Tiene posibilidades de ir convocado. Es un chico que, como ya conocen, tiene mente despierta e ilusión. Están en los entrenos y eso le dará mejora. Y luego también que vayan adquiriendo el hábito del trabajo y las influencias, que es algo muy importante. Le mando un mensaje a él y a todos los jóvenes, que valoren lo que es entrenar con el primer equipo, cada segundo, que algunos piensan que cuando se les llama es para jugar. Esto es lo máximo. Los chavales cuando vienen tienen que coger los hábitos buenos, que eso es lo que va a ayudarles a mantener un buen nivel”.

Sobre Issa Fomba, que está más fuera que dentro, también desarrolló: "Issa cuando va convocado es porque tiene opciones de jugar. Es un caso curioso. En la temporada de las 18 fichas debutó en Tenerife y luego su rendimiento bajó. Estuve fuera desde entonces. Tiene opciones de jugar de lateral, lateral largo, carrilero, extremo. Tiene polivalencia y velocidad, puede ayudar en ambos perfiles. Debe mejorar aspectos defensivos. Lo mismo que a Álex Calvo, a él le pasó. Debutó y luego bajó por él, no por los entrenadores. Le ha llegado otro tren, que eso es difícil que pase en el fútbol. Si lo aprovecha, estoy dispuesto a que compita".

La agencia del chico anunció que no renovaría, pero Pellicer es ajeno a esto: "No lo sé, en este mundo del fútbol el tema de los depredadores está montando así, me mantengo al margen. Lo que percibo en el día a día. No lo sabía eso, pero se lo tiene que ganar. No hay que poner tacones que los jugadores enseguida se crecen. Los chavales tienen que valorar lo que tienen. En el club en estos años han cambiado muchas cosas, tenemos más privilegios que antes. Hay que darle un abrazo a la incomodidad. Si él rinde, será lo mejor para el club”.