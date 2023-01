Garitano: "El Málaga CF estaba entre los favoritos a subir, respeto máximo"

Gaizka Garitano, entrenador del Eibar, habló del partido de este domingo ante el Málaga. El técnico no se fía un pelo de los blanquiazules: "El Málaga estaba entre los favoritos a principio de temporada y todo el mundo decía que estaba para subir. Le tenemos el máximo respeto. Tiene un entrenador con muchísima experiencia y aparte si ves al Málaga en las últimas diez jornadas, ves que es un buen equipo, han encontrado la manera de jugar, ves que han encontrado un once titular que les está dando buen juego y rendimiento. Es un equipo que creo que en la segunda vuelta va a sacar muchos más puntos que en la primera vuelta”.

Para el preparador vasco la gran amenaza es el pichichi blanquiazul: “Tenemos que intentar que no le lleguen tantos balones a Rubén Castro, que ellos no estén tan cerca del área para que Rubén Castro no coja mucho balón cerca del área porque ahí, si no es el mejor jugador de la categoría, casi. Lo que tenemos que hacer es jugar como siempre, no solemos hacer marcajes individuales, lo que tenemos que intentar es mantenerles a ellos lo más a disgusto posible con el balón, que no se encuentren cómodos por la calidad que tienen en el centro del campo. A Rubén Castro cuantos menos balones le lleguen mejor, porque siempre que coge el balón cerca del área, casi siempre acaba en gol o muy cerca”.

No hace tanto que se enfrentaron en La Rosaleda, cosas del nuevo calendario asimétrico: “Respecto al partido de la primera vuelta, ellos han cambiado cosas, han cambiado a algunos jugadores, acaban de hacer fichajes de jugadores buenos como Appiah o Lago Junior. Han tenido una evolución desde el partido de ida y como siempre, respetar a todos los equipos y nosotros intentar estar fuertes, intentar estar como estamos y eso nos va a acercar a tener más posibilidades de ganar”.