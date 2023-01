Chavarría, clave para convencer al último fichaje

Pablo Chavarría está listo para el importante encuentro que tiene que disputar el Málaga ante el Eibar en Ipurúa. El argentino acabó el duelo contra el Tenerife con un problema que no le impedirá seguir estando disponible. “El corte de la rodilla está bien y no me perdí ningún entrenamiento. Sólo una herida y me hicieron puntos, algo normal y corriente. Fue con el taco de la bota de Elady, me di cuenta de que se me había abierto bastante pero me puse la media y dije ‘nos vemos después del partido’. Está todo perfectamente”, contó el propio delantero en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

Habló de las caras nuevas del vestuario Chavarría, que no lo son tanto para él: “Bien, hoy entrenaron con el equipo. A Appiah lo conozco solo de haberme enfrentado a él. A Lago lo conozco del año que estuve en Mallorca y nos hicimos muy amigos. Me llamó varias veces preguntándome por el club y la ciudad, qué iba a decir, lo que es la verdad, que acá se vive bien, que la afición está muy cerca de los jugadores y viene a pesar de los malos momentos, que las instalaciones están bien y que lo único que tenía que hacer era venir. ¿Competencia? No hay problema, siempre tuve competencia, desde los 12 años que me fui de mi casa”.

Sigue manteniendo su eterna actitud optimista: “Sin duda yo creo que lo vamos a sacar adelante y cada jugador va a decir lo mismo. Estamos mentalizados en que esta segunda vuelta va a ser mejor. El Eibar es un rival difícil pero nada es imposible. Es verdad que no pudimos lograr dos victorias consecutivas pero perdimos y partido de los últimos ocho. Encadenar una serie de victorias empezando por el fin de semana. Salimos todos los partidos a ganar”.

“Esto es fútbol, no se juega ni con nombre ni con nada. En Segunda se demostró que cualquiera gana a cualquiera. Los motivos pueden ser muchos pero nosotros nos centramos en mejorar cada semana y llegar al partido bien, luego el rival también hace lo suyo y quiere ganar con sus armas”, añadió el dorsal número 12.

Siempre que hablar, intenta despejar dudas sobre su físico: “Hubo lesiones musculares después de un periodo de inactividad. Diferentes zonas. Seguí trabajando, nunca abandoné y ahora es el momento de disfrutarlo. Uno sufre cuando un juega, a mí me gusta mucho este deporte, lo hago con mucho placer y cuando no estoy en la cancha me siento mal, pero hay que ser fuerte de cabeza y aguantar porque llegan también los buenos momentos”. Y nuevamente despejó a córner sobre su renovación: “Ni pienso en eso ahora, sólo en que nos salvemos, el bien grupal, y que el club salga de la situación que está. En junio veré”.