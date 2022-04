Garitano teme el efecto Guede

El entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, destacó en la rueda de prensa previa al choque ante el Málaga CF el efecto que ha tenido en los blanquiazules la llegada de Pablo Guede. Con el argentino han labrado cuatro de los seis puntos en juego y ahora tienen la piedra más dura del campeonato ante el cuadro armero.

"Han cambiado de entrenador y eso les ha dado un efecto muy bueno", destacaba Garitano, que no obvia que antes de la llegada de Guede no viera cosas positivas: "Antes no estaba mal, cuando echaron a Natxo hicieron un partidazo en Girona y perdieron de manera inexplicable. Ahora con el nuevo entrenador tienen una energía... cuando llega alguien nuevo la tienes y les han acompañado los resultados. Han hecho dos buenos partidos. Es un rival más. Tiene buenos jugadores, un estadio de Primera con gente. Es un partido bonito para jugar.

El Eibar llegará con la baja de última hora de Stoichkov, debido al repentino fallecimiento de su padre. Tampoco estará Arbilla por lesión, aunque recupera a Venancio y Tejero en defensa: "Estamos mejor en la zona de atrás, con más gente para jugar. La semana ha ido bien y pensando en el partido". Los armeros no han dejado ver su mejor versión en estos últimos partidos a domicilio, algo que reconoce Garitano apuntando que no han "estado a un gran nivel y tenemos que mejorar nuestras prestaciones, sobre todo sin balón".

"Al principio fuimos los últimos y luego hemos pasado por todas las posiciones. Ahora estamos primeros. El Almería nos llegó a sacar ocho puntos. El caso es que estamos primeros y tenemos una gran oportunidad. No son partidos definitivos, pero sí que son finales, porque cada vez que no ganas das un pasito para atrás. Oportunidad histórica", destacada el técnico vasco: "Ahora hay que apretar los dientes y dar lo mejor de nosotros. Nos quedan seis finales y estamos con ilusión. Tenemos la oportunidad de subir y no hay mayor ilusión que esa y la ilusión cuenta mucho. Veo bien al equipo, pero luego hay que dar el nivel".