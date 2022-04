Pablo Guede: "No podemos permitirnos descentrarnos ni un segundo ante el Eibar"

Pablo Guede comparecía este viernes en sala de prensa en la previa del encuentro ante el Eibar. El líder de plata visita La Rosaleda este sábado en un buen momento para el Málaga CF desde la llegada del argentino que busca alargar ese estado de alegría instalado en el equipo con su aterrizaje. El técnico quiere mantener enchufado a jugadores y afición, y pide a los malaguistas que llenen una vez más el estadio. A cambio ofrece una vez más: "Competir".

"Viene el líder a casa y hay que competir. Creo que va a ser un partido durísimo como fueron estos dos últimos. No vamos a poder relajarnos ni un solo minuto. Sabemos a qué nos enfrentamos. Saldremos a competir como lo estamos haciendo. No bajar la intensidad y concentración. Jugar el partido. Jugarlo a ver cómo sale la cosa", explicaba un Guede que sólo tiene en mente el Eibar y a sus jugadores: "En la misma línea que el primer día, el Eibar. No podemos ni pensar en lo bueno ni en lo malo. Nosotros no podemos permitirnos descentrarnos ni un sólo segundo del partido que viene. Si nos ponemos a pensar en eso. No entra dentro de mi cabeza otra cosas. Eibar y Eibar. La semana que viene Las Palmas. LaLiga nos pondrá donde nos tienen que poner".

Sobre el Eibar, Guede se rinde a la obviedad: "Si está líder es el mejor, es así. Destaco todo, orden defensivo, todas las formas que tienen de atacar, como el pase lateral, es sus dos mediocentros, los delanteros que tienen... pelota parada... Son el mejor equipo. Está líder. Tenemos que salir a competir en un montón de facetas y problemas que nos va a meter al Eibar. Es muy difícil agarrarlos desordenado, defiende de buena manera". Habla de lo que supone vencerles y pide concentración: "Una alegría tremenda. Cada vez que empiezo una semana, de poder ganar el partido, porque es el objetivo de juego. Ganar. Sería una alegría tremenda, para todos, para nosotros, para los jugadores, afición... No me voy a salir de lo que pienso, porque lo pienso y lo siento. Nosotros sólo Eibar. No podemos despistarnos ni un poquito. Cuando lo haces, vas para atrás. Tenemos que ir ahí. Eso no me preocupa. vamos a salir a competir, seguro, y le vamos a pelear al líder de la categoría. No quiero dar pistas de lo que tenemos planificado para el partido de mañana".

"El fútbol es de los jugadores, lo repito. Lo que he cambiado no es mucho. No me preocupa que llevamos desde noviembre sin ganar en casa. Es una cuestión que a nosotros no tiene porque invadir. Tenemos que seguir sumando que es lo más importante. Ojalá ganemos con La Rosaleda repleta. Sería excelente. Debemos tener los pies sobre la tierra. Tenemos que seguir sumando como sea. Si es ganando mucho mejor", insistía el argentino, que es consciente del gran margen de mejora que tienen: "Siempre nos va a faltar algo. No estamos teniendo faltas al borde del área. Nos falta eso. A balón parado creo que tenemos que hacer más daño. Creo que vamos a ir mejorando. Vamos a tener más entrenamiento. No tuve tiempo para darle la importancia que se merece el balón parado. Esta semana empezamos a darle esa importancia".

Sobre la salidas nocturnas de jugadores

Fue cuestionado Guede en rueda de prensa sobre la vida privada de sus jugadores y posibles salidas nocturnas, explicando su postura: "Que salgan cuando no tienen que salir no lo voy a permitir en mi vida. Les cae un puro tremendo. Cuando tienen que salir, porque me va a molestar. El contexto de la pregunta tiene que ir bien dirigido. No tengo ni idea, ni lo vi, no sigo las redes. Si estaban festejando su cumpleaños. Siempre que se pueda. Lo tengo muy claro. Un sábado a la noche, después de jugar después de ganar, con un domingo libre y un lunes libre. Son jóvenes, tienen dinero.. Con las cosas claras. Son problemas. Di dos días libres. îueden hacer lo que quieran. pero el martes a entrenar como cabrones. Gallito de noche, gallito de día".