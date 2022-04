Guede repasa la enfermería y habla del caso Luis Muñoz

Pablo Guede dio su particular parte médico en sala de prensa a pocos días de la visita del Eibar. Ha sido una semana compleja, con algunos contratiempos en cuanto a dolencias de sus futbolistas, enfermedades menores y "moquillos", como decía el argentino sobre algunos de ellos. Nada grave y menos que complique su presencia este sábado. Genaro, tras su proceso viral, regresó al grupo ese viernes y será duda.

"Un día uno, otro día otro... Nos ha tocado que estén un poco resfriados. Genaro tuvo un par de días fiebre. A ver si llega o no", decía Guede sobre el centrocampista pero también trató el resto de procesos: "Lombán está ahí, está que le falta un poquito pero va bien. Cufré está bien. Juande parece que no va a llegar. Jairo se incorporó esta semana y está bien. Pau no pudo porque estaba un poco resfriado y se sentía mal. Antoñín que también estaba con un poco de moquillos. Hoy pudimos estar bien".

Otro caso concreto es el de Luis Muñoz, al que tras la convocatoria del otro día, hoy volvió a insistir en que aún no está para jugar: "Luis no está para jugar, porque tiene que seguir creciendo, es una alegría tremenda contar con él en el banco. El esfuerzo que hizo para poder llegar a la recuperación fue espectacular. Le dimos el premio de ir convocado. Me puso muy contento. Ahora es cuestión de tiempo, que siga ganando ritmo, entrenando día a día, que cada día está mejor pero que de ahí a que juegue hay un largo camino. Es una alegría por lo que transmite, lo que es. No dudé en llevarlo convocado".