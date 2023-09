Genaro: "Quiero devolver al Málaga donde se merece"

Genaro Rodríguez ha sido uno de los más señalados tras el descenso por su fatídica entrada contra el Racing que le costó la tarjeta roja y lastró al equipo hasta acabar siendo derrotado una vez más ante un rival directo por evitar el descenso a Primera Federación. El centrocampista habló para COPE Málaga sobre la actualidad del equipo y de su carrera profesional.

El jugador se mostró bastante valiente y comprometido con el proyecto diseñado por Loren Juarros y su afición: "Quiero devolver al Málaga donde se merece". "Pagaría por marcar en La Rosaleda. Ojalá poder darle esa alegría a la gente", añadió.

El futbolista comentó que tuvo que hacer ejercicios mentales este verano y consecuencias de la pasada campaña: "Tuve que tener fuerza mental en este verano tras el descenso. Yo siempre dije que quería seguir y pelear por volver, que al final es lo importante, esa fue mi idea y es. Intenté aislarme. Ahora, pues, ayuda tener la confianza del entrenador. Todo suma y hace que no baje el pistón y que se sepa que hay otro compañero que lo puede hacer mejor, de ahí el compromiso de todos".

"Cuando acabó la temporada hace cada uno su balance. Te quedas tocado, es un mazazo gordo, para el club, la gente, para todos. Yo le transmito a la gente el compromiso. Quiero que lo sepan. Para mí es una seña de identidad de siempre. Me pareció un reto bonito y quiero devolver al equipo donde se merece", añadió.

Destacó el cambio del grupo humano del plantel de un curso a otro: "Hay diferencias de grupos si lo comparamos al año pasado. Hay un gran grupo ahora, hay grandes personas. Desde pretemporada se ha conectado bien, exigiéndonos el uno a otro, por eso se están haciendo bien las cosas y seguro que va a salir todo bien". Además, quiso hacer borrón y cuenta nueva: "Todos sabemos la experiencia que tuvimos el año pasado y yo creo que no hace falta repetirlo, es algo lógico. Esto cambia de la noche a la mañana. Yo creo que el ejemplo más claro es el Córdoba del año pasado".

Pese a todo, solo mira a esta temporada. "La Rosaleda tiene que ser un fortín y rascar todo lo que se pueda fuera de casa. En lo personal, me encuentro bien, con ganas, con fuerza y con energía. En esta categoría se decide todo en pequeños detalles", comentó.

Genaro marcó el camino a seguir: "Hay que acostumbrarse a ganar. Es bueno, en los entrenamientos, en cada duelo, en el día a día y cogerlo de rutina y trasladarlo a los partidos".

Habló de la remontada frente al Atlético Baleares y su fallo en la marca. "Sabía del dato de que no se remontaba desde hace cinco años. Es interesante. Hemos reaccionado bien. El otro día se hacen bien las cosas. Irte al descanso con empate no era lo mismo que irte con derrota". "Yo no soy un juez para decidir. Obviamente todos cometemos errores. Al final la gente se queda con los momentos más importantes, por las expulsiones. A la gente se le queda grabado. Yo pienso ahora, el borrón y cuenta nueva. Al final los errores te marcan. Yo soy consciente de mis errores y me paro en esos detalles, en el fallo del domingo. Reconozco mi error. Al final le das medio metro, no lo sigo y bueno, remata bien y yo debo asumir mi error", añadió.

El centrocampista se mostró muy contento de quitarse el cartel de favoritos. "Por mi perfecto, que hablen de otros. Es bueno que no hablen de nosotros, que lo hagan al final cuando demos un golpe en la mesa", comentó.

Por último, trató el tema de la capitanía y habló del vestuario: "Más que nada por antigüedad. Nosotros no lo tenemos como un marrón. Al final somos los capitanes, no una figura. Somos todos uno, si no lo lleva uno, lo lleva otro y no habrá mal rollo por eso". "Aprendemos del año pasado. Como una tabla de tareas a seguir. Esperemos que así sea y es lo que nos hará mejor a todos. El vestuario debe ser un búnker e ir todos a una", añadió.