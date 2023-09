Jokin Gabilondo se rinde ante la afición: "Están haciendo un gran esfuerzo y nos toca devolverlo"

El Málaga CF ha comenzado su temporada debut en Primera Federación con buen pie, ya que lleva dos victorias y una sola derrota. Pese a esto, cada partido es importante y no hay espacio para la relajación en un equipo que aspira por el ascenso al fútbol profesional y, como consecuencia, cada partido debe ser de máxima exigencia para los discípulos de Sergio Pellicer. Jokin Gabilondo estuvo hablando ante la presa días antes de su duelo de esta semana ante el Recreativo Granada.

El lateral de origen vasco habló sobre el enfrentamiento ante dicho filial. "El Recreativo Granada llega sin ganar todavía esta temporada y vendrá con muchas ganas y todos hemos estado en un filial y siempre vienes con ganas de jugar contra un gran equipo en un estadio de este tipo, así como sucedió con el Atlético", comentó.

No dejó atrás la oportunidad de dejar ver el momento actual del equipo: "Poco a poco creo que tanto yo como el grupo vamos mejorando sensaciones. Los primeros partidos son un poco de pretemporada, pero las cosas van a más". "Estamos muy animados, porque el trabajo bien hecho siempre te da un plus. El vestuario está más animado después de las dos victorias, pero seguimos con ambición", añadió.

También reveló la importancia de debutar ante un equipo de los de arriba de la clasificación. "Creo que el primer partido fue importante contra el Castellón, que lleva nueve de nueve, y, desde ahí, creo que el equipo va hacia arriba en cuanto a sensaciones y puntos también".

Jokin también habló de la importancia de los resultados: "Ganar te da ese plus de tranquilidad, pero ganar no es que es esté el trabajo bien hecho y si pierdes tampoco significa que esté mal, pero, al final, lo importante son los puntos".

El ex de la Real Sociedad 'B' se rindió ante los seguidores del equipo: "Los tiempos que corren son difíciles. Los aficionados están haciendo un esfuerzo brutal y nos toca devolverlo". "La verdad que cuando salió lo del Málaga no lo vi realista, pero me lo fui creyendo conforme pasaron los días. Meter tanta gente en un estadio es una locura", comentó.

También quiso despejar las dudas por no aparecer ese perfil tan atacante que se esperaba de él: "Creo que es un tema de momentos. El encuentro te manda a hacer ciertas acciones, pero Pellicer no me ha dicho nada. Me siento más ofensivo que defensivo, pero eso ya se irá viendo".

Sobre la problemática de encajar goles en todos los partidos, comentó: "En pretemporada, conseguimos mantener más la portería a cero. Creo que estamos trabajando bien. Mantener la portería a cero es importante y ya llegarán los resultados del trabajo en ese aspecto". "Creo que en todas las categorías la defensa es importante, pero en esta se destaca por partidos cerrados y habrá partidos que nos cuesten más que los del otro día y en los que ya llegará la primera portería a cero", amplió.

Respecto a que su posición sea una de las que menos cubierta está con los fichajes de este mercado, dijo: "Relajación ninguna. El compañero te hace bueno. Bilal me hace bueno y yo a él y al final competimos por tener más minutos, aunque realmente compitamos para ganar. Hay que estar preparados porque ya lo dice el míster que si no lo estás tú, ya lo estará otro por detrás".

Por último, recordó la remontada malaguista ante la Real Sociedad 'B' en su época en el cuadro del País Vasco: "Estaba en el banquillo y me tocó jugar el partido prácticamente entero por la lesión de un compañero. Aunque fuese en contra, vivir ese ambiente es una pasada y ahora vivirlo a favor, pues es algo mágico".