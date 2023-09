Juanpe: "Dioni tiene que traer una tarrina de lomo en manteca al vestuario"

Juanpe fue el segundo fichaje de la pasada ventana estival de traspasos y el primer refuerzo para el centro del campo. Durante esta temporada, ha conseguido consolidarse como uno de los referentes en esta línea y solo una lesión ha logrado separarlo de un papel protagonista en el arranque liguero. El gaditano ha pasado por los micrófonos de Canal Sur Radio.

El centrocampista aprovechó esta entrevista para tranquilizar a la afición sobre su fractura del tabique nasal: "Eso está ya recuperado. Ha sido un susto, fue un golpe bueno porque tengo la nariz rota, pero ya no tengo molestias. Sigue ahí evidentemente la fractura, pero, con la máscara, para evitar algún golpe, no debe haber ningún tipo de problema". Pese a esto, no está recuperado aún. "Aún me quedan dos semanas, pero sí, hombre, obviamente no está uno tan cómodo que como si no la tuviera, pero ya te digo, que me la esperaba más incómoda, añadió".

Tras esto, reveló cómo se fraguó su llegada a Málaga: "Me pilló de luna de miel, me llamó mi agente, me dijo que el Málaga está interesado en mí, pero no concretamos nada, solamente el interés. Es verdad que luego de estar siete días fuera, vuelvo y cuando vuelvo ya somos más constantes en conversaciones y llegamos a un punto de encuentro muy rápido porque ambos teníamos muy buena predisposición y ya te digo, todo esto en una semana, no tardamos mucho".

Además, contó una de sus ambiciones particulares: "El gol me gustaría buscarlo un poco más, en este último año he tenido opciones y no estoy terminando de meter todo lo que me gustaría, pero siempre tengo opciones, así que espero que este año sea el mío en cuanto a goles, pero en el trabajo me gusta estar cerca siempre de la pelota, tratarla bien y cuando no la tengo, pues tratar de tenerla, rápido, presionar y ando por todo el campo tratando de tener la pelota".

Juanpe se mostró bastante optimista sobre la competencia en su posición. "Somos bastantes, es verdad que es un buen abanico, somos todos distintos, que eso es muy bueno para el equipo, cada uno puede aportar una cosa diferente y bendito problema tiene el mister, es verdad que nosotros tenemos que tratar de ponérselo difícil y para mí es una alegría tener en el equipo que tú mires al banquillo, mires a tu lado y veas que hay gente que es bastante buena, que es distinta a ti y te puede ayudar y aportar al equipo, así que creo que no hay que mirarlo como que somos muchos, sino como que tenemos más opciones y un abanico amplio de soluciones en el que tenemos que estar más tranquilos", argumentó.

También vaticinó un buen futuro a corto plazo al plantel de Sergio Pellicer. "Yo veo que el equipo es bastante completo, es verdad que como tú dices son jóvenes y estamos mezclados con gente ya un poco con más experiencia, creo que en esta categoría la juventud es algo que nos va a dar un plus y el saber estar de algunos de la experiencia que tenemos nos dará otro plus y veo al equipo bastante completo, veo que podemos hacer un buen año, somos muy competidores".