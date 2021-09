El Girona, próximo rival del Málaga CF, presenta a Borja García

El próximo rival del Málaga, el Girona, aprovechó para presentar a uno de sus refuerzos con vistas a esta temporada que está en marcha. Se trata de Borja García, que aseguró ante los medios que todavía no está al máximo, por lo que parece que no jugará en La Rosaleda este domingo 12 (21:30 horas). Al menos, de arranque.

“Pese a que he entrenado con el grupo allí, físicamente aún me queda. El Covid me obligó a parar un tiempo y me afectó, pero las sensaciones de estos dos días han sido buenas. Tengo que ir poco a poco y con cabeza, aunque estoy preparado por si el míster me necesita en la convocatoria o unos minutos en el campo”, dijo el mediocampista, que procede del Huesca.

"No pienso que sea un salvador, vengo a aportar mi granito de arena para que el equipo consiga los objetivos. Es cosa de todos poder hacer historia. Tenemos que trabajar como equipo", añadió García.