Víctor Gómez: "Ismael, Calero y Ale Benítez son tres súper futbolistas"

Efectivamente, el Málaga cuenta con muchos laterales derechos ahora mismo en su plantilla. Cinco, ni más ni menos, contando al descartado Alexander González. Pero todo hace indicar que el titular va a ser Víctor Gómez. Al menos, de momento. Está mostrando su enorme nivel y acaba de llegar. El defensa, que habló en SER Deportivos Málaga del overbooking: "Yo creo que la competencia es buena, es lo que te da la exigencia en el campo y te hace mejorar. Y qué mejor que tener a Ale, Isma e Iván que son tres súper futbolistas”.

De unos nuevos compañeros a otros, confesó que varios ex del Málaga fueron relevantes para afrontar esta nueva aventura: "En el Espanyol me llevo muy bien con los compañeros y hablé con Darder y Keidi Bare. Todas las palabras que me dieron fueron buenas, tienen un recuerdo increíble del Málaga, que el club era fantástico y que no me lo pensase si tenía que salir de allí. Y eso ha ayudado”.

Eso sí, nadie tan importante como Manolo Gaspar: “El Málaga es algo que no me vendieron. Cuando te venden cosas, eso es negativo. Manolo fue fundamental porque fue lo más sincero posible, lo que él creía que podía pasar, lo que creía que podía dar yo. Ambos fuimos sinceros y con eso bastó. Las conversaciones entre nosotros y mi agente es algo interno. Pero la seguridad y la insistencia es algo que hay que valorar”.

Valora también poder jugar ante un público como el de La Rosaleda, que le impresionó desde el primer día: “Una situación que hacía mucho tiempo que no vivía, jugar con gente en un estadio y qué mejor que hacerlo en La Rosaleda, donde la gente aprieta y ayuda tanto, una experiencia inolvidable, no se me va a borrar nunca”.

Cuando toca hablar de asuntos peliagudos, Víctor Gómez se pone en modo defensa y trata de no dejar pasar ni al aire: “No me pongo ningún objetivo, crecer y seguir ayudando al equipo. Los objetivos a largo plazo no son algo que puedas solucionar hoy. A por el Girona y después iremos a por el siguiente. Mire cómo ha empezado LaLiga. No hay que ponerse ningún tipo de objetivo. El equipo tiene que pensar en el Girona y el tiempo nos pondrá en nuestro lugar. Si el camino es ese, las cosas serán bonitas. Si no, costará mucho. Nunca he dicho que venga aquí a ascender, vengo a luchar por lo que el equipo luche”.