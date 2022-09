Guede: "A ver si olvidamos la temporada pasada de una vez por todas"

El entrenador del Málaga CF, Pablo Adrián Guede, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro contra el Albacete: Habló de nombres propios como el de Alfred N'Diaye y los lesionados, también del momento del rival y de las altas temperaturas. Por el balance de mercado pasó de puntillas y pasó el balón a Manolo Gaspar, que el lunes se pone ante los focos. Pero sobre todo destacó por una llamada a vivir el presente y hacer borrón y cuenta nueva.

“No tengo la bola de cristal, pero ojalá se rompa la racha. Es el deseo que todos tenemos pero tengo muy claro que tenemos que seguir trabajando y afianzando un montón de cosas y luego el fútbol luego te pone donde te tiene que poner. Son muchos partidos, lo sé, pero a ver si nos podemos olvidar de la pasada temporada de una vez por todas porque creo que esta va ser totalmente diferente. Plantilla casi nueva, con otras ilusiones, con otras ilusiones, con otros jugadores, con otra madurez, entonces a ver si somos capaces de olvidar lo que pasó. ¿Mensaje a la afición? Lo repetí 200 veces el mensaje que se lo tenemos que dar nosotros en la cancha".

“La valoración la tiene que hacer Manolo, él sabe lo que yo pienso pero creo que le corresponde a él. Ya teníamos el objetivo cumplido y lo de N’Diaye fue un extra", empezó el entrenador argentino, que siguió hablando del último refuerzo antes del cierre de la ventana de transferencias: "Él hizo toda la pretemporada, físicamente está muy bien, lo vi en el partido de pretemporada, pero lleva una semana sin hacer nada y estos son días son buscar casa, gestiones, la familia... a todos nos pasa. El riesgo de lesión es alto porque no pudiste descansar, porque tienes muchas cosas en la cabeza y todo eso”.

Tiene un buen puñado de bajas seguras el Málaga, atacado especialmente por el centro de la zaga: "Me parece que no llega ninguno, ni Luis, ni Bustinza, ni Ramalho ni Burgos. El equipo muy bien, trabajando como lo hizo la semana anterior y tratando de seguir creciendo poquito a poquito. ¿Andrés? No, empezó a entrenar. Hoy es sábado y el martes se metió un poquito, el miércoles lo fuimos rotando y el jueves hizo todo el entreno, pero tiene que seguir poniéndose a tono”.

No dejó de repetir una y otra vez "es increíble", cuando se puso a pensar en cómo en cuestión de días las lesiones se han cebado con los defensas centrales: “Increíble. Genaro no es un parche, jugó bastante tiempo de central y en la pretemporada entrenó ahí casi siempre previendo que nos podía pasar algo así. También tenemos a Alberto (Escassi), que puede jugar de central. Y este hubiera sido un partido para darle la oportunidad a Caro, como ya la tuvo Pepino en el anterior. Pero es increíble. Es lo que toca, trabajamos para eso y creo y espero que no tengamos problemas. Tres centrales en una semana, no jodas… pero sobre todo las formas. Súper mala suerte. Bustinza quitándose una bota, es una locura, que tú dices uff. No me estoy quejando, me da bronca. Son lesiones que no hay manera de prevenirlas”.

Albacete

“Muy bien, un equipo con las cosas muy claras, sabe a lo que juega y cómo hacerlo. Tienen un 4-3-3 con los extremos bien cerrados y te defiende en 5-2-3 o 5-4-1, como los quieras ver. Fuertes en pelota parada, tuvieron el premio de meter un gol en el último minuto el otro día, vienen con la flechita para arriba, como se dice. Es un equipo a tener muy en cuenta en este momento”, comentó sobre el rival.

Tiempo para el Málaga-Albacete

Sobre las altas temperaturas que pueden darse a la hora del partido, Guede no quiso utilizarlo como excusa: “No, yo creo que lo vamos pasar peor nosotros, los que lo estamos viendo con el sol en la cabeza. No me preocupa, llevamos dos meses entrenando con estas temperaturas y todo, y es para los dos equipos”