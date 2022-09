Manolo Gaspar: "Estamos vivos en el mercado de fichajes libres"

Manolo Gaspar acompañó a sus tres últimos fichajes, Hervías, Villalba y N'Diaye, presentados en bloque en el estadio de La Rosaleda. El director deportivo confirmó que el Málaga CF seguirá peinando el mercado de agentes libres para seguir reforzando la plantilla en caso de que encuentren algún futbolista con nivel. Dispone de fichas libres y de espacio en el límite salarial.

"No sé si será la última presentación a la que venga, mientras haya opciones y teniendo margen salarial como tenemos, gracias al esfuerzo de la gente del club, José María y las instituciones... Contamos con un margen que nos permite poder estar vivos en el mercado de jugadores libres y si no esperaremos a diciembre para apuntalar la plantilla si creemos que es necesario. Pero ahora tenemos la plantilla donde la queríamos, sin prisa y urgencia. Mientras haya libres estamos ahí, pero en principio espero no tener que sentarme aquí", confesó Manolo Gaspar, que el lunes 5 de septiembre atenderá a los medios de comunicación para hacer el habitual balance de mercado.

No quiso entretenerse mucho en cuestiones que responderá el lunes para no restar brillo a los tres jugadores presentados. Habló acerca de la llegada de N'Diaye, un hombre cotizado en el mercado: "Cuando en una negociación las dos partes quieren llegar a un punto, ambos tienen que ceder. El club hizo el esfuerzo máximo que pudo hacer por un jugador de estas garantías. Pensamos que nos va a dar muchas cosas”.

Caso Horta

El director deportivo habló acerca del culebrón de Ricardo Horta y lanzó un pequeño spoiler: "Con el tema Horta llevamos bastante tiempo, años. Parece que este mercado iba a ser el de su transferencia, había una oferta importante. El lunes José María contestará en persona. En estos últimos días calma chicha, sin movimientos ni llamadas”.