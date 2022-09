N'Diaye: "Hablé con Manolo y le tuve que decir que sí"

Unas horas después de cerrarse la ventana veraniega de fichajes, el Málaga CF presentó a los últimos tres tripulantes de la plantilla 2022/2023, Alfred N'Diaye, Fran Villalba y Pablo Hervías. Coincidieron en la importancia de las conversaciones con Manolo Gaspar y Pablo Guede para terminar de tomar la decisión de subirse al autobús malacitano.

Alfred N'Diaye fue finalmente el refuerzo que termino de cerrar la plantilla en el periodo oficial (Manolo abrió la puerta a los agentes libres). El internacional senegalés y su familia tenían claro lo que querían: "Hace una semana o dos, hablé con Manolo, me habló del proyecto y de toda la mejora que había vivido el club y le tuve que decir que sí. Tenía otras ofertas, pero lo hablé con mi familia. Es un buen club, me gusta la ciudad y todo lo demás. Esto era lo mejor para mí. El Málaga es como una familia. Hace cuatro años hicimos una buena temporada, pero al final no conseguimos subir y fue una pena. Hace cuatro años hicimos una buena temporada pero no conseguimos subir, tenemos una buena plantilla este año y creo que trabajando podemos hacer grandes cosas, la Segunda es muy larga pero si lo hacemos bien podemos subir".

Ahora está por ver si el pivote, que ya se ha entrenado dos veces, está para jugar contra el Albacete este domingo: "He hecho toda la pretemporada con el Al-Shabab, de peso y forma me encuentro bien y estoy a disposición del míster. No sé qué va a pasar el domingo, pero estoy preparado. He hecho dos entrenamientos de momento, pero el míster me conoce, conoce mis cualidades y me ha dicho que haga mi juego para intentar dar estabilidad al equipo".

El Al-Shabab es protagonista de un culebrón a varias bandas con el Villarreal y el Málaga CF como implicados. Todo nació precisamente de cuando N'Diaye dejó Martiricos para irse allí. El senegalés habló de su salida: "Fue un poco rara porque la situación era complicada, no subimos, tema económico, problemas de pago, me parece un poco raro. No sé cómo puede pasar en el fútbol, pero no puedo hacer nada para cambiar las cosas”.