Guede, y el Málaga CF - Burgos: "Va a ser de pico y pala hasta el minuto 95"

Pablo Guede atendió a los medios de comunicación antes del Málaga CF-Burgos. El argentino, como se esperaba, se mostró cauto y responsabilizado, entendiendo que no se puede dejar llevar por la euforia del entorno: "Yo sigo en mi línea porque creo que es lo mas conveniente para todos. Quedan dos partidos y es importante, como el anterior y el anterior. No nos dejamos llevar por nada, a ver cómo terminamos. Hay que hacer lo que trabajamos durante la semana que nos va a llevar más cerca del triunfo”.

“Vamos a jugar. Es una pérdida de tiempo pensar que si ganamos estamos salvados. Y si perdemos nos la jugamos en Lugo. Es uno más, con la seriedad que corresponde”, añadió Guede, que no quiso valorar nada relacionado con el ambiente que se espera: "No tengo ni idea de lo que se está viviendo por afuera, me mantengo al margen de esas cosas, que están muy bien para todos los que están fuera. Nosotros no podemos despistarnos. Tenemos que tener los cinco sentidos puestos y hacer el trabajo que tenemos que hacer y ver cómo termina. ¿Recibimiento? No tengo idea de eso. Es lindo para los jugadores y seguramente los motivará más si cabe un recibimiento. Es una alegría haber podido despertar estas cosas en el malaguismo".

Julián Calero avisa de que viene a Málaga a competir y espantar dudas. Guede espera un Burgos guerrero: "Me espero lo mejor del Burgos, lo tengo clarísimo. Vendrán a hacer su juego y nos lo pondrán complicado. El que crea que mañana vamos a ir ganando 3-0 en cinco minutos está muy equivocado, el partido va a ser pico y pala hasta el minuto 95, ellos saben a lo que juegan y lo que hacen lo hacen muy bien. Daño a las contras muy rápido. Paciencia, mucha, la gente. Lo primero que le dije esta semana a los chicos que paciencia. Si entramos en la vorágine de la gente, mal vamos”.

González Esteban, con quien el Málaga lleva 1 de 12 puntos este curso, está en el punto de mira. Guede descarga de presión al colegiado: “No, yo creo que el tema de los árbitros lo dejé claro, no me gusta hablar. Tienen un trabajo muy complicado que hacer pero no podemos pensar en esas cosas. Ni en un momento. Vendrá a hacer su trabajo lo mejor posible y ahí se termina el tema. Que es evitable, sí, pero no me preocupa. No le doy bola a esas cosas”.

Sobre cómo reaccionará si se consigue la permanencia, volvió a regatear: “Ni lo pensé, celebrar no lo pensé. Yo qué sé. No sé cómo reaccionaré, vamos a jugar el partido y a ver qué es lo que sale. Mañana es el partido de la paciencia. Muy complicado, los nervios, la presión. Como no tengamos claro en cada momento lo que requiere el partido, lo vamos a pasar mal. Si estamos metidos del primer minuto, bien; si no, nos va a costar. Centrados los 95 minutos independientemente de los resultados. Los jugadores estuvieron bien, no hubo exceso de alegría o nerviosismo. El que más nervioso está soy yo. Ellos no. Sé el partido que nos espera mañana".