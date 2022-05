Julián Calero y el Málaga CF - Burgos: "Pase lo que pase nos acusarán de algo"

El entrenador del Burgos, Julián Calero, realizó una firme defensa de la honorabilidad de su equipo antes del enfrentamiento contra el Málaga: "Ellos se juegan mucho. Gracias a Dios hemos logrado salir de esa pelea. Por un momento nos pusimos en esa situación y habría sido duro y complicado ir a Málaga a jugárnosla con ese ambiente. Estar fuera de esa pelea es importante para nosotros, pero tenemos que ser muy consecuentes con lo que vamos a hacer. Pase lo que pase se nos va a acusar de algo y eso sí me fastidia. Si el Burgos compite bien y gana el partido, dirán que estamos tocados por otros; Si jugamos mal, dirán que mi hijo es del Málaga y entonces hemos tenido un acercamiento y les hemos dejado ganar. Que se vayan olvidando unos y otros. Yo tengo un pasado policial del que me enorgullezco y si alguno se atreve que venga a decírmelo. El Burgos y su escudo se merecen que los defendamos con toda la honra. No vamos a dejar que nadie nos intente meter en una película que no es la nuestra. En Málaga que esperen un Burgos que va a competir y con la sana intención de intentar puntuar".

Cree que con Guede el Málaga ha mejorado y entiende que tiene mejor equipo de lo que dice la clasificación: "Sorprende verles ahí abajo. A veces planificas la temporada y no sale como esperas. Somos 22 equipos y en la salida cuando arrancas más de la mitad están pensando en estar arriba y no caben todos. El Málaga hizo una plantilla con mucho talento y tiene a Febas, Genaro, Vadillo, Chavarría, no está Brandon sancionado, Peybernes, Escassi... Un grupo muy competente. Han tenido que cambiar de entrenador tres veces. Sin menospreciar en ningún momento a los demás compañeros, se han hecho competitivos a la manera de Guede. Se les ve un cambio. Más agresivos en la presión, compiten bien y encima van a tener a 30.000 personas o más en el estadio. Imagine lo que es La Rosaleda... Pero no vamos a regalar nada. No voy a consentir ni una sola duda sobre la honorabilidad del club, cuerpo técnico y jugadores".

Cuenta con alguna baja importante, pero no se lamenta Calero: "No llegan ni Fran García ni Juanma, que jugó infiltrado el otro día y esta semana no se ha entrenado. Recuperamos a José Matos después de su paternidad. Hay jugadores que están mereciéndose tener sus momentos y algunos tendrán su espacio ante Málaga y Girona. Nuestra forma de competir nos ha traído hasta aquí sabiendo que lo que queda no es sencillo".