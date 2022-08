Guede: derechos y deberes de sus canteranos

El Málaga puso el colofón a un intenso verano de trabajo y partidos en Granada. Se cierra también una fase importante para el desarrollo de los canteranos más aventajados, los elegidos por Pablo Guede. ¿Qué sucede a partir de ahora? El entrenador argentino, con un prisma muy claro de lo que es la educación deportiva, quiere abrir la puerta a los jóvenes pero al mismo tiempo dicta una serie de normas y exigencias para todos y cada uno de ellos.

“Esto no es dinámica primer equipo y dinámica filial. Nosotros somos el Málaga. Se lo dejamos clarito a cada uno de los chicos. Si te querés quedar y te elegimos para hacer la pretemporada, esto va a ser así. Si no, muchas gracias y sube otro. Es un trabajo y no podemos estar a expensas de lo que quieran los jugadores, los representantes y los padres. El trabajo es con el futbolista. Y el futbolista es del Málaga. Y el Málaga trabaja de esta manera, como tiene que ser”, argumentó Guede para Málaga Hoy.

Derechos y deberes, simplemente. Anuncia sin complejos que no temblará si tiene que apostar por un canterano por delante de cualquiera de los profesionales y al mismo tiempo no piensa permitir que ninguno de ellos dé por sentados determinados privilegios: “Un niño que no juega el viernes, no va a estar sin jugar sábado y domingo teniendo la posibilidad de jugar 90 minutos con el filial, que mejor que entrenar con los que no jugaron... ¿Estás loco? Y tenés que ser el mejor. No el mejor jugando, sino en actitud y comportamiento. El día que bajes y te creas que eres la estrella, terminas estrellado. El día que bajes y no seas un ejemplo, no subes más. Puedes jugar mal, claro, como todos. Pero la actitud no se negocia. Eso está muy claro”.

Los que parecen llevar cierta ventaja (que no son todos los que han jugado) son el guardameta Carlos López (jerárquicamente ahora mismo es el tercer portero), Andrés Caro (por delante de Moussa Diarra), Víctor Olmo (si no hay fichajes se juega un puesto con Javi Jiménez), Dani Lorenzo (algo por delante de un Álex Rico que también ha cuajado un buen verano), Haitam e Issa Fomba (puñales de la casa mientras no se firme algún extremo) y un Loren Zúñiga llamado a ser el tercer delantero de la primera plantilla (como en algún otro caso, si no hay fichajes).

No sólo tienen la ocasión de derribar la puerta del primer equipo, también tienen que dar la cara cuando estén entrenando y jugando a las órdenes de Juanfran Funes con el Atlético Malagueño. Guede les ha avisado.