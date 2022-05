Guede: "La historia del Málaga CF son huevos y corazón"

El Málaga CF lo está intentando todo para conseguir apelar a los sentimientos de todos los malaguistas para buscar un necesario triunfo ante el Oviedo en La Rosaleda. La figura de Pablo Adrián Guede sirve como principal reclamo a través de un pequeño reportaje en el que el propio entrenador del conjunto blanquiazul cuenta cómo empezó su pasional historia de amor. También la repasan por el camino algunos de los más cercanos: Bravo, Basti, Manolo Gaspar, Miguel Zambrana, Josemi...

El vídeo, tratado con muchísimo cariño, trata de reflejar la esencia de Guede y cómo casa tan bien con la idiosincrasia malaguista. "Si te pones a ver la historia, son huevos y corazón. Estar en los peores momentos y cuando te tocan los buenos, que no son muchos, hay que disfrutarlos. El malaguismo siempre está luchando, apoyando y yendo. Y dale y dale y dale. Eso es el Málaga, no lo podemos perder. Es el momento para decir: “Acá estamos nosotros".

“Es un momento para el malaguismo. Para que todos, desde nuestra posición, pongamos el hombro y sumemos nuestro granito de arena para poder cumplir el objetivo que tenemos ahora, que es la salvación. Vamos a necesitar de todos. El malaguismo unido es muy fuerte. Yo lo viví, lo sentí y lo experimenté. Cuando Málaga entera va a por algo, es muy difícil que se le escape”, aseveró Guede.

La palabra pasión y otras variantes le definen según sus propios excompañeros. El liderazgo, el carisma y la honestidad también le definen. El argentino, sin embargo, recuerda: "Lo poquito que hice, me costó muchísimo. Con el trabajo, se logra. Son cosas que me inculcó mi padre y trato de llevarlas a cabo todos los días”. Sobre esta aventura añadió: "Me agarra en el momento justo de juventud y de madurez profesional, para poder dar todo lo que tengo".

Manolo Gaspar, que apostó por él, también tomó la palabra: "Es un tío muy intenso, que se exige a él mismo y al resto el máximo por el bien del grupo. Quizás no se ha sido justo con él en cuanto a los tiempos o a la situación. En esta ocasión, se ha dado todo y es el momento perfecto por su forma de verlo y las ganas que él tenía".

"Pablo está dando Memoria, Compromiso y Fe. Está reuniendo a gente del pasado, los está haciendo partícipes en todo momento y está intentando tirar de raíces para que la gente, los jugadores y nosotros mismos rememos en una misma dirección. Eso es memoria. El compromiso lo demuestra en el día a día porque prácticamente duerme aquí. Y la fe porque es el primero que cree que se puede sacar esto adelante”, añadió el director deportivo.

Enrique Ruiz, preparador físico de la entidad y que ha conocido a muchos técnicos, le retrató con precisión: “Como entrenador, sólo tienes que conocerlo, Pablo es transparente. Tal como lo ves es, como entrenador y como persona. Toda esa energía que tiene, la transmite desde el primer hasta el último minuto del entrenamiento. Al final, los entrenadores trasladan cómo son como personas. No puedes esconder lo que eres, tú transmites tu esencia. Él lo hace minuto a minuto, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada charla… Transmite en cada momento ese gen competitivo y guerrero que lleva dentro”.

Basti, otro gran ídolo, aprovechó para apuntar al Oviedo: “Esta semana tenemos un partido bonito de jugar. Hay que estar con el equipo. La afición va a estar con el equipo. El equipo tiene que darlo todo. Ya no hay titulares ni suplentes, ahora hay que hacer piña. El que ponga el míster, a salir cinco o noventa minutos, que lo dé todo por el club. Estamos en una situación complicada, pero vamos a ganarle al Oviedo y vamos a respirar un poquito”.

“La Rosaleda aprieta. Aprieta mucho. Cuando el equipo acompaña, sabes que la afición lo lleva en volandas. Málaga es distinta”, recogió Miguel Zambrana. El delegado, Josemi señaló: “Jugando en nuestra casa y con nuestra gente, lo hemos demostrado en la primera vuelta, hemos sido un equipo ganador. Es lo que está intentando Pablo que seamos. Esa unión entre afición y jugadores que se vea en el campo. Que seamos más fuertes y más dinámicos. Que se note en el partido el plus que te da la gente”.

Bravo, ayudante de Guede, no se quedó atrás: “Se necesita un poco ese espíritu, esa forma de ir a por el partido sabiendo que lo vas a dar todo. Ese aliento por parte de nuestro público, sabiendo que necesitamos de ellos firmemente para conseguir el objetivo. En su momento fue el ascenso y ahora el objetivo es diferente, pero se tiene que vivir con la misma intensidad y con la misma pasión. Eso nos va a hacer fuerte, pero lo principal es que nosotros le demos ese aliento a nuestro público”.