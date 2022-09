Guede: "Los jugadores se lo dejaron todo para llevarse el triunfo, lo que hicieron fue tremendo"

Pablo Guede pasa sus horas más delicadas en el banquillo del Málaga CF, donde esta temporada 2022/23 solo sumó tres puntos de 15 posibles en las cinco jornadas ya disputadas de la Liga SmartBank. El técnico argentino compareció cabizbajo de nuevo en zona mixta tras otra derrota, en esta ocasión, ante el SD Huesca: "Creo que hicimos un gran trabajo. El partido se decanta en el único tiro que nos hicieron en la segunda parte", fue el análisis de Guede, quien dejó claro que su equipo "corrió y generó ocasiones aunque no pudimos concretar, pero esto es fútbol y toca seguir".

El conjunto de Martiricos da miedo sobre el papel por la pólvora que tiene arriba, pero de momento la pelota no termina de entrar: "No quiero hablar del Huesca, creo que le hicimos más ocasiones de peligro que las que suelen recibir como local" e hizo hincapié en esa idea: "Creo que sí encontramos los caminos para hacerle daño a un equipo que se defiende muy bien, pero la realidad es que no estuvimos acertados. Tuvimos varias ocasiones de gol claras como para poder finalizar alguna, pero me quedo con que el equipo generó y estuvo siempre en el partido, excepto los últimos minutos que nos fuimos hacia arriba con todo".

Serán horas difíciles para el míster blanquiazul después de que se pidiese su dimisión tras la derrota ante el Albacete, eso sí recibió el apoyo de Manolo Gaspar, pero Guede sigue contento con el esfuerzo de sus chicos: "Me preocuparía que los jugadores no corrieran como lo hicieron hoy, lo dejaron todo para llevarse el triunfo, se lo dejaron todo... lo que hicieron fue tremendo. Me quedo con una contra del Huesca donde llegamos seis contra uno a defender, eso deja claro que no quieren perder".

El técnico argentino recalcó cuál su visión del encuentro: "Creo que controlamos todo el partido muy bien. Estoy convencido que el resultado es injusto, pero son las cosas que tiene el futbol, haces muchas cosas por ganar y no lo consigues", así es de injusto el fútbol, aquí solo sirven los resultados.