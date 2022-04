Guede señala a la luna

Afrontar la primera rueda de prensa después de su primera derrota con el Málaga era también una prueba para ver el talante de Pablo Guede en escenarios adversos. El argentino guardó el temperamento pero sus palabras eran afiladas. Entre líneas y con una gran dosis de carisma, mostró problemas de base de su equipo que se han visto de alguna manera con los otros dos técnicos. Señaló directamente a la luna para que nadie se distrajese con el dedo.

Aprovechando el tema arbitral, presentó credenciales y dejó clara su vía para afrontar las polémicas. Pudo elegir tirar de populismo y que las masas ardieran por el arbitraje de Iglesias Villanueva (sí que marcó entre líneas el detalle de los nueve minutos de extensión de la primera mitad y que de los cinco añadidos del final apenas se jugó), pero no, optó por el análisis: “No me van a escuchar nunca hablar de un árbitro. Su problema es y en su conciencia estará si lo hicieron bien o mal. Si lo expulsa es porque algo hay, no lo va a expulsar porque tiene ganas. Es muy difícil ser árbitro. No hay que basarse en el árbitro sino que si nos quedamos con diez por qué nos quedamos con diez, analizar eso y si hay algún error por nuestra parte corregirlo para que no vuelva a suceder”.

Más elocuente si cabe estuvo cuando salió el nombre de Dani Martín. Sin desmerecer al portero, le dejó el listón alto para que no se relaje y luego destacó una merma en el Málaga que ha heredado y piensa en cómo tapar. Porque los blanquiazules han sido dados en las distintas fases de la temporada a conceder con naturalidad ocasiones claras a sus contrarios tras un gol o una ocasión clara.

“Decidí que sea el arquero y está haciendo lo que tiene que hacer, que es parar las difíciles. Y que las que van fuera no las meta para dentro. Los arqueros rivales también salvan. Un detalle que tenemos que analizar es que después de nuestro gol siempre nos llegan al arco. Eso es un fallo, con el Valladolid también salvó un mano a mano; con el Leganés, la del cabezazo y el palo; y ante el Eibar la primera jugada después de gol”.

Factores que marcan la diferencia. Antes de buscar fuera, pulir lo que se hace dentro. Guede está siendo bastante insistente en cuestiones tácticas. Durante la semana hay largas sesiones de vídeo para depurar lo realizado en los partidos previos y para conocer las flaquezas del adversario de turno. “Las Palmas”, decía lacónico el argentino por no dar cuerda al tema de la distancia con el descenso.

Otra muestra de marca es el argumento para defender la marca de Genaro en el 1-2 o cómo desvió la atención del 1-0 de Brandon Thomas, el ejecutor decisivo de la acción, para resaltar el valor de que todo nació de una idea previa bien ejecutada por todos. Un análisis convincente.