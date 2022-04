Iglesias Villanueva encolerizó al Málaga CF

El Málaga CF y La Rosaleda acabaron más que molestos con la actuación del colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva. Las decisiones arbitrales, fueran o no correctas, condicionaron un partido que el cuadro blanquiazul controló durante la primera media hora, con el marcador a favor. Pero tras la expulsión de Alberto Escassi y el penalti señalado tras la consulta al VAR, cambiaron el escenario en cuestión de cinco minutos.

Los blanquiazules acabaron con siete tarjetas amarillas (Javi Jiménez, Ramón, Kevin, Paulino, Dani Barrio, Brandon y Víctor Gómez) y dos rojas (Escassi y Luis Muñoz). Los blanquiazules sólo cometieron 11 faltas en todo el partido, por las 13 del Eibar. Demasiado castigo.

La acción de la expulsión de Escassi es clamorosa aunque interpretable. También dudosa la decisión del colegiado de permitir que se asistiera a Chema sobre el terreno de juego durante más de cinco minutos y no fuera del campo. Con los nueve de añadido que conllevó. Fueron sólo cinco en el segundo tiempo. Hubo especial facilidad para mostrar cartulinas a los blanquiazules, al menos esa fue la sensación que dejó en la plantilla las decisiones de Iglesias Villanueva, que les encolerizó.

"Todo lo que podían quitar en contra nuestro han pitado, ha sido injusto. No te puedo decir sobre la expulsión, no la vi repetida, pero en el campo me dio la impresión de que el otro central llegaba. Nos ha perjudicado", decía Brandon Thomas tras el partido ante los micrófonos de la televisión, molesto por el arbitraje. Más comedido fue Guede que aseguró que él no habla de los árbitros: "En su conciencia estará si lo hicieron bien o mal. Hay que ser árbitro. Si lo expulsa es porque algo hay. Es muy difícil ser árbitro. Si hay algún error nuestro, debemos intentar corregirlo".