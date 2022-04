Guede: "Con esta entrega podemos pelear con King Kong en la selva"

Pablo Guede se mostró tocado por el resultado adverso pero contento por cómo perdieron el partido ante el líder de la categoría, un Eibar al que pudieron dominar durante la primera media hora de partido, hasta la expulsión de Alberto Escassi. El entrenador divide el partido en dos por esto, pero queda satisfecho por la actitud que presentaron sus jugadores de principio a fin: "Con esta entrega podemos pelear con King Kong en la selva".

"Hay que dividir el partido en dos pero el resultado es uno. Creo que empezamos bien, donde queríamos, atacando como queríamos y defendiendo como queríamos. En cinco minutos se te va todo lo planificado. La expulsión, el penalti, esto es fútbol. No es una queja. Hicimos un buen trabajo y lo dije el primer día. De ahí para arriba. Vamos escalando de a poco. No bajamos la intensidad ni los brazos. Es para felicitarlos. No es nada fácil jugar contra el líder con 10. Jugamos casi 70 minutos. Lo hicimos como hicimos. Tuvimos oportunidades con 10. Por algo están líderes. Llegan al área y no te perdonan", analizaba el entrenador del Málaga CF tras el partido, con sabor agridulce: "A parte de la intensidad, lo dije el primer día. Es de dentro hacia hacia afuera. Hubo un momento que La Rosaleda explotó, eso es porque estaban transmitiendo. La gente respondió de manera maravillosa, porque los jugadores dieron todo ante el líder en una situación adversa. Esto tiene que ser el Málaga, el Málaga de toda la vida".

Guede considera que el triunfo del Eibar es más mérito de ellos que demérito de sus jugadores: "Cuando nosotros cometamos fallos para perder, lo diré. Fue más mérito del Eibar que fallo nuestro. Ellos tenían uno más. O nos protegíamos por dentro o por fuera. Le exijo que estén pegados a la marca y Genaro saltó como tenía que saltar pero es mérito del delantero. Fue mucho mérito del Eibar".

"Fue una vorágine de pocos minutos, entre el cambio de Javi y el penal... Fue todo muy rápido. No podía hacer más cambios en el entretiempo. No renunciar a poder ganar el partido aunque sea con 10. No me salió viendo el resultado. No quería renunciar al ataque. Hice el cambio de Vadillo por Roberto para mantenerlo arriba. Fue en un momento de locura", explicaba Guede sobre los cambios al descanso y su resultado, pero seguía recalcando su satisfacción por la intensidad de sus jugadores y como pelearon en inferioridad: "Como corrió y metió el equipo, fíjate de los cinco que adivinó cuantos jugamos. La tuvimos con Roberto. Ese cabezazo... Negativo... el resultado queremos ganar siempre. Se pueden sacar cosas muy positivas. Creo que la actitud que tuvieron los jugadores para defender y atacar al Eibar fue la idónea, pero esto es fútbol".

Sobre la jugada del gol y su goleador, Brandon, quedó más satisfecho del contexto que precede el gol que de la acción de calidad del delantero: "Brandon hizo un buen gol, pero creo que la jugada es como lo habíamos trabajado. y eso me llena de orgullo. Define como definió, bien, pero el trabajo de los demás compañeros para que él pueda llegar ahí es lo que más contento me pone". También comentó sobre la actuación de Dani Martín que "está haciendo lo que tiene que hacer" y que no necesitó conversar con él para elegirle como guardameta titular: "Me decidió por él y me está respondiendo".

"Ahora Las Palmas. A partir de ya, a pensar las Palmas. Tenemos que seguir, esto no va a ser fácil. Seguir, seguir y seguir", comentaba el argentino sobre su siguiente objetivo y qué deben preparar: "Descansar mañana es el siguiente paso. Y ya planificar el partido de Las Palmas que será totalmente diferente. Vamos a una cancha de los mejores equipos jugando, que ataca la portería y vamos a intentar atacarlos".