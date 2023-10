Málaga CF: Rotaciones, lesionados y mercado

Sergio Pellicer fue cuestionado en la rueda de prensa previa al partido ante el Melilla sobre varias cuestiones de planificación del equipo, desde el estado de los lesionados hasta las rotaciones y también acerca de si será necesario reforzar al equipo.

"Juan Hernández la semana que viene entrenará de manera parcial seguramente, Víctor aún le quedan algunas semanas y Ramón la semana que viene alternará el trabajo de grupo con el readaptador. Haitam ha hecho el entrenamiento completo hoy, pero aún no tiene el alta competitiva, igual lo convoco pero más por el tema emocional, para que esté en el grupo. Si no lo meto con 0-0 en el minuto 80 no preguntéis por qué. Puede estar con el Castilla en 10 días. Con Ramón aún hay tiempo por delante, Juan la semana que viene y Víctor aún le espera alguna semana más", resumía el parte de lesionados Sergio Pellicer, a raíz de lo cual se le cuestionaba si la plantilla se queda corta para afrontar la temporada con las lesiones: "El mejor examen para la plantilla es jugar en Huelva el domingo, jugar jueves aquí... Alguno que ha jugado menos va a tener más opciones. El rendimiento de 38 jornadas al máximo nivel y rendimiento es complicado en un jugador en este club por todo lo que genera este club y la tensión que hay. Vale el rendimiento inmediato". Así, pues, son semanas de casting de rendimiento.

Acerca de las rotaciones, Pellicer las hizo en Huelva y dejó caer que también las hará ante el Melilla, el técnico decía que "el tema de jugar el jueves la Kings League nos trastoca los esfuerzos. Hay cambios y cuando no ganas te dicen que este debía haber salido antes, este no... Es trabajo del entrenador. A los chicos les digo que no es lo mismo jugar en el Málaga, te requiere un esfuerzo físico y mental que son cinco partidos en otro club. De domingo a domingo hubiera sido otro plan. Tenemos que aprender a jugar sin jugadores importantes porque habrá problemas en algún tramo de la temporada y eso pasó en Huelva. Todos tienen que dar, salimos allí pensando en desgastar al rival y acabar con mejor equipo, es lo que intentamos. Choca que buenos jugadores no entren al principio. Intento hacer ver que con nuestra idea de juego la calidad importa más que la cantidad de minutos. Nuestros delanteros están apretando fuerte. Ayer fue el día de la salud mental. Mentalmente desgasta muchísimo jugar en La Rosaleda. A veces no saldrá bien, pero intentamos que los jugadores estén con el máximo nivel físico durante la temporada. Vemos el proceso de entrenamiento. Igual mañana va a participar algún jugador que no venía jugando, es parte del proceso".