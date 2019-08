Dentro de la operación salida en la que está inmersa el Málaga hay distintas prioridades por las cantidades salariales que percibe cada jugador. Pero todo suma para liberar dinero en fichas para adecuarse al salario Liga. Se trabaja en N'Diaye y otras fichas altas como Juanpi y Keko, pero también hay otras piezas que pueden liberar en hombres del filial. El reloj de arena avanza inexorable hacia la medianoche del próximo 2 al 3 de septiembre, cuando se cierre el mercado.

Uno de los jugadores que está en la puerta de salida es el marroquí Hicham. A sus 21 años, el jugador en ningún caso quiere estar en el filial en Tercera. Tuvo momentos de protagonismo durante la temporada pasada, sobre todo con Muñiz aunque llegó a ser titular en la vuelta del partido ante el Deportivo en la fase de ascenso. Renato Santos, Dani Pacheco, Álex Mula más Keko y Tighadouini, que no cuentan aunque quién sabe qué pasará al final del mercado, son los otros jugadores de banda (puntualmente Juanpi, otro en la lanzadera, podría jugar ahí) que tiene Víctor. Ha habido alguna conversación con otros hombres para jugar ahí. En su día Lazo fue una opción avanzada, pero se acabó marchando al Almería. También se ha hablado del regreso de Iván Alejo, ya cedido en la segunda vuelta pasada por el Getafe.

Una de las opciones que existe para que Hicham salga es el Fuenlabrada. Los agentes del jugador han ofrecido al club madrileño, recién ascendido a Segunda, al marroquí y ha sido contemplada esa opción para reforzar la plantilla. No obstante, es una operación aún embrionaria. Allí está otro jugador que pasó por el filial blanquiazul, Pablo Clavería.

Hicham acaba contrato en 2020, cabe decidir también si se quiere mantener el vínculo con él ampliándole contrato o extinguirlo en la práctica si se marchara cedido. Sus innegables cualidades no han tenido continuidad. Es un jugador aún sub 23 que también tendría cabida en clubes potentes en Segunda B. En cualquier caso, en el escenario actual de bloqueo de entradas por la imposibilidad de inscribir jugadores, no debe descartarse su continuidad. Pero sus agentes lo mueven para sacarlo y el Málaga ve bien la operación.