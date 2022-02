Hicham no tiene "nada" pero trabaja en solitario

Hicham sigue siendo una incógnita por su estado físico. Parece que avanza, pero luego todo se reinicia por una u otra cuestión. El extremo marroquí, que ya no se desplazó a Zaragoza, se ejercitó en solitario pese a que según la entidad no tiene "nada". El Málaga asegura que "las pruebas diagnósticas no revelan todavía ninguna lesión". Esperamos a la evolución del jugador.

El canterano no sale del túnel en su último año de contrato con la entidad de Martiricos. Y eso que este curso por fin ha tenido amagos de regresar, pero al final acaba en la enfermería. Sumó en una semana minutos ante Éibar, Rayo Majadahonda y Leganés, donde tuvo que pedir el cambio. Ahora este nuevo parón ha llegado tras pisar el verde ante Ibiza y Mirandés. Nadie da con la solución.

Natxo González tampoco puede disponer de Juande Rivas. El central cordobés acompañó a Pablo Chavarría sobre el césped del Anexo, donde ambos realizaron carrera continua. En el capítulo de lesionados, Luis Muñoz da pasos hacia delante junto al readaptador físico Toni Tapia. Genaro sigue en Madrid.

Por lo demás, el técnico vasco contó con el prometedor Carlos López, portero del Atlético Malagueño. Acompañó a Dani Lorenzo y los fijos Ismael Gutiérrez, Dani Lorenzo y Kevin.