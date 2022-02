Loren carga su fusil

Ya se sabe que la teoría del ketchup que acuñó Ruud van Nistelrooy, histórico ariete holandés que acabó su carrera en el Málaga, para referirse a cómo funcionan las rachas de los delanteros. No sale nada y, de repente, medio bote fuera. Lo ha experimentado el canterano malaguista Loren Zúñiga, que ha pasado una larga sequía de nueve partidos sin mojar en el filial, 485 minutos, desde que anotara en la segunda jornada de competición. No obstante, el carrusel de partidos que ha jugado el Atlético Malagueño en los últimos 10 días, con cuatro duelos, le ha venido fenomenal al internacional español. En esos cuatro encuentros ha metido cinco goles, siendo esencial en la racha que ha cogido el equipo dirigido por Funes y Bravo.

Loren, que cumplió hace poco 19 años, ya ha tenido alguna aparición con el primer equipo. Se le esperaba, tras su rompedor año de juvenil, con alguna aparición más quizá. Le pasó por delante Roberto, al que José Alberto le vio más preparado para ayudar al primer equipo. Ha habido momentos de duda, pero Loren se ha enchufado, con algún tanto espectacular, en esta racha. En los dos últimos partidos le ha dado cinco puntos al equipo. Doblete en la victoria (3-2) ante el Motril, segundo clasificado y al que se ha dado caza, y uno más en la importante victoria ante el Alhaurino (0-1).

Con los goles del ariete, que tiene esa cualidad que se paga cara en el fútbol, el Malagueño ha pegado un gran salto en la clasificación. El hijo del ex futbolista homónimo del Málaga no ha dejado de ir en este periodo convocado con la selección española sub 19, con la que el próximo mes de marzo debería disputar la Ronda Élite de la categoría con Austria, Dinamarca y Rusia, por un puesto en el Europeo y con sede en Alicante. Santi Denia ha contado con él incluso en esta racha mala. Es un perfil de ariete que no abunda precisamente en el fútbol español. Ramón Enríquez, Isma Casas o David Larrubia, habituales en selecciones inferiores, se perdieron algunos campeonatos con la selección suprimidos por la pandemia. Loren podría engancharse a la rueda, con el Europeo y, si se gana la plaza, con el Mundial posterior sub 20 en 2023, fecha en la que acaba su vínculo con el Málaga. Ahora, con el fusil cargado y dejando goles en cada partido, también presenta la carta ante Natxo González.