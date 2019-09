Lamentar la situación no va a ayudar en nada al Málaga. Los profesionales lo saben y por eso están enfocados en el trabajo diario y en ir ajustando el equipo para ser lo más competitivo posible. A medida que uno se aleja de la primera semana de septiembre, la rutina normaliza. Incluso, lo que es a todas luces una anomalía. Víctor Sánchez del Amo y los suyos no pueden hacer otra cosa que trabajar y dejar que el fútbol ponga a cada cual en su sitio. Y como el balompié no espera, ya está aquí una nueva jornada en la que los blanquiazules se medirán al Rayo Vallecano, uno de los recién descendidos y con casi el doble de capacidad salarial.

Tiene el Rayo en el banquillo a Paco Jémez, hombre de carácter y ya perro viejo, que lanza un mensaje más prudente que sus alineaciones y sistemas. El técnico no se fía del Málaga y de su situación. Sitúa a los blanquiazules en el escalón de “rival directo”, algo que le sirve de chaleco antibalas ante un mal resultado y a su vez multiplicaría el valor de un resultado positivo. No es mala jugada.

El Málaga, de cualquier modo, tiene bastante con fijarse en sí mismo. Esta pretemporada es con fuego real y cada resultado cuenta. Se alcanza la jornada 6, poca broma, y el conjunto malacitano está con cinco puntos. La cuestión no es sólo de tangibles, también de sensaciones. El equipo se está buscando a sí mismo, ordenándose tanto en lo deportivo como en lo emocional.

Mientras Víctor da con la tecla, algunas luces con nombre propio. Sadiku ya marca y se presenta como candidato a referente del ataque. Le faltan socios. Uno de ellos podría ser Lorenzo, que todavía no ha debutado como blanquiazul. También se espera más de Benkhemassa, el fichaje-capricho del presidente Al-Thani y que se estrenó ante el Mirandés.

Aunque el devenir del Málaga lo marcarán realmente los que ya estaban. De Adrián a Munir, de Luis Hernández a Juankar, de Juanpi a Keidi Bare. Se les necesita a todos y a su mejor nivel. La veteranía y la calidad son sólo humo si no se acompaña de regularidad en el verde.

También habrá que ver cómo afecta el horario (19:00) a la asistencia a La Rosaleda. Martes laborable y tan pronto... No suena a gran entrada, más bien a lo contrario. Suena a quejas por no poder ir y a esfuerzo de quien lo consigue. Se les llena a los dirigentes la boca hablado de la afición, pero pocos, muy pocos, piensan en ella.