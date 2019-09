Perro viejo como es, Paco Jémez valora la situación del Málaga antes del partido que tienen este martes en La Rosaleda: "Si empezamos pensando que la situación del Málaga nos puede favorecer es el primer paso para perder. Todos tenemos problemas, unos en un sitio y otros en otros, y se trata de sobreponerse. No me fío nada de la situación del Málaga. Tienen buen equipo, entrenador y afición. Es un rival directo y no podemos pensar que le sacamos ventaja. Es un partido de máxima dificultad".

El entrenador del Rayo Vallecano relativiza la clasificación de Segunda: "Todos no caben arriba. En esta categoría, hay ocho o diez equipos que quieren luchar por ascender. Es pronto para sacar conclusiones y nos queda casi un año de competición. Estoy seguro de que se reengancharán, salvo alguna excepción. Sacar conclusiones a estas alturas no te lleva a ningún sitio, pueden pasar todavía mil cosas".

Tiene la duda de Salveljich, por eso lleva a 19 hombres en su lista: "En principio ha entrenado bien, vamos a ver sus sensaciones. No queremos exponerlo más allá de lo necesario. Ahí andamos cortos tras la expulsión de Martín. En principio contamos con él".

También habló del ex jugador del Almería Leo Ulloa, uno de sus referentes: "Creo que hará gol y si no lo hace el resto se aprovechará de su trabajo para hacerlos. Nos da mucha versatilidad arriba y en el juego aéreo es muy fuerte. Dentro del área es un jugador muy importante. La defensa contraria se centra mucho en él. Estoy encantado con él, Piovaccari, Andrés Martín... Todos se complementan y son muy diferentes. Nos pueden dar muchos cada uno con sus características y virtudes. Ulloa marcará e intentaremos que nuestro juego se sienta favorecido por sus condiciones. Mientras llega ese primer gol que le dé más confianza y tranquilidad, estoy encantado con el trabajo que está haciendo".

Sobre el VAR y las expulsiones por pisar el talón

"Nosotros no lo tenemos que tener claro sino el árbitro. Me da la sensación de que los jugadores juegan con miedo. Cualquier mano o pisotón te puede hacer perder un partido. El otro día dos equipos terminaron con nueve. No me quiero repetir. No me gusta el camino que esto está tomando. Esto ya no es fútbol. Con suerte puedes ganar o perder, eso no debería ser así. La competición es algo más. Al Mirandés le marcamos por dos manos, tuvo mala suerte. No vamos bien encaminados. Los jugadores no saben dónde pisar, dónde colocarse, dónde poner las manos... no saben a qué atenerse. Ya no se sacan tarjetas por simular. Los jugadores tratan de engañar al árbitro y es porque los árbitros lo están permitiendo. Eso favorece a los tramposos. Hay cosas que se pueden mejorar y no se están mejorando, los jugadores no se sienten cómodos sino que están cagados. Estamos creando una incertidumbre que no se puede permitir. Cada vez hay más penaltis, más expulsiones... Te sacan amarilla a un jugador y tienes que cambiarlo. No estamos consiguiendo lo que deberíamos".