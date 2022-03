La afición del Málaga CF se pide el '9' (18:15)

Cansada de incertidumbre y de no poder volver a casa saboreando mieles, la afición ha cogido el toro por los cuernos para intentar que el Málaga logre el triunfo ante el Huesca. Fondo Sur 1904 vuelve a impulsar un recibimiento al equipo que promete ser multitudinario como la última vez.

Es curioso que el Málaga, que era prácticamente inabordable en La Rosaleda, no gane desde el pasado 20 de noviembre a Las Palmas. Fue precisamente ese día cuando los aficionados brindaron un recibimiento históricos a jugadores y técnicos, que tuvieron que salir a un balcón del estadio a compartir momentos con su gente antes de saltar al verde. Con dificultad, pero se logró el triunfo ante los canarios.

Eran otros días en los que todo lo que se había hecho hasta el momento parecía poco, cuando la exigencia era máxima y el objetivo del play off comenzó a convertirse casi en una obligación sin entender circunstancias y variables. Cuatro meses más tarde, la calculadora se usa para mirar a la zona baja, con la inquietud matemática de ver el descenso cerca.

Natxo González, de hecho, aún no sabe lo que es ganar en La Rosaleda. El vasco no ha logrado hacer que el Málaga se haga inexpugnable como local, pero en las dos últimas citas hubo cierta mejoría. Faltó, esencialmente, más gol.

Quizás esta vez el empuje de la afición de Málaga ayude a los futbolistas a afinar mejor, pero al final está en sus botas el destino de todos. De todos. Escuchando todas las intervenciones del técnico vitoriano está claro que está razonablemente contento con lo que ve en el campo. Es verdad que no se rematan las faenas, pero cada vez son más los jugadores que suman y colectivamente también se observa un crecimiento, que es justo el análisis del entrenador rival, Xisco Muñoz.

No debe variar mucho el once, pero hay algunas incógnitas. Seguirá Dani Barrio bajo los palos y por méritos propios. En la zaga Lombán y Cufré se han asentado. Lo más difícil llega ahora. Peybernes está recuperado, pero Andrés Caro lo ha hecho de fábula. Se da, además, la circunstancia, de que no está disponible Víctor Gómez, que debe andar en shock después de estar en un partido donde los suyos materializan ocho tantos. Tres opciones: Ismael Casas, Ale Benítez y el propio Andrés Caro.

Por delante estará Escassi con Febas y Jozabed, que están siendo fundamentales en la sala de operaciones. En las bandas también puede haber alguna duda. Jairo viene siendo titular, pero parece que nadie tiene el puesto asegurado. Vadillo, Kevin, Antoñín, Paulino... Alternativas de sobra.

En punta, Brandon Thomas seguirá como referente. Sekou, Chavarría y Roberto estarán en la recámara. Al canterano se le ha echado de menos en muchos momentos.

Enfrente estará un Huesca al que no es fácil hacerle goles pero que está aún relativamente cerca de los puestos de abajo. Era un conjunto que debía aspirar al ascenso y se ve a la deriva. En sus filas está un Joaquín Muñoz que al fin jugará en La Rosaleda con público, aunque no con la camiseta que él deseaba...