Cuentas extramuros (16:00)

El Málaga va a Oviedo a romper de una vez por todas el muro que le está impidiendo ganar fuera de casa. En todo tipo de escenario, en muy diversas circunstancias, siempre sucede algo que le impide salir vencedor. Sin embargo, no deja de ser cierto que en las últimas salidas el equipo ha estado más entero y en el caso de Huesca, hasta mereció regresar con los tres puntos.

Resaltaba José Alberto López la buena dinámica del equipo. No es un factor menor. El Málaga está en una extraña frontera en la que si eres capaz de ir sumando puntos de calidad mientras se termina de formar el bloque y afinar la idea (hay muchos motivos para pensar que está lejos de su techo potencial), puedes ajustar las cuentas de los sueños. Por eso tendría tanto valor un hipotético triunfo en el Carlos Tartiere, donde el Oviedo no termina de carburar.

Los de Ziganda solamente han sido capaces de sumar un triunfo en su propio estadio esta temporada. Pese a ello, está muy cerca del Málaga en la clasificación, pero con un ambiente algo más viciado. Nada que ver con el cuadro malacitano, que en La Rosaleda no se ha dejado sorprender por ningún adversario.

Es evidente que al Málaga le ha faltado algo más de cuerpo lejos de Martiricos. Acostumbrados a ver una cara algo más viva y decidida, los arranques como forastero permiten ver lagunas donde en La Rosaleda apenas hay charcos. Aun así, nunca desfallece y es hábil para madurar algunos encuentros y conseguir llevarlos a su terreno.

Resaltar la carencia de un matador es darle vueltas a lo mismo. Se espera a los dos hombres que deben impulsar las estadísticas y los intangibles. Uno de ellos es Sekou Gassama, que ha vuelto a lesionarse y no se sabe cuándo regresará a la dinámica del grupo y menos aún cuándo lo hará en disposición de ser eficiente. El otro es un Chavarría al que se va anunciando desde diferentes púlpitos pero que no merece cargar con una presión desmedida tras una importante lesión y una no menos dura recuperación.

Lo interesante es ver qué propone el técnico y qué jugadores recogen el guante. Se da la circunstancia de que muchos de ellos se sienten más cómodos en terrenos similares. Además de Paulino y Kevin, parece que Brandon Thomas y Antoñín agradecen aparecer desde los flancos. Sin olvidar que también está Roberto para entrar en punta. Son las principales bazas del asturiano, que de camino tiene que mirar de reojo a los dos partidos que se le vienen encima de domingo a domingo.

Todo presuponiendo que por el centro se va a mantener el escudo formado por Escassi y Genaro, con Jozabed por delante como verso libre. En defensa sí puede haber un par de dudas. Lombán lo hizo muy bien dando descanso a Juande y Peybernes consecutivamente, aunque los dos últimos han sido la pareja fetiche de centrales en lo que se lleva de curso. En el lateral izquierdo ahora viene jugando Cufré, pero ya se ha visto que en cualquier momento se puede alternar con Javi Jiménez.

En el Oviedo, por su lado, hay jugadores importantes, pero el nombre que más destaca es el de Borja Bastón, una de las mayores decepciones de los últimos tiempos en el Málaga –descenso incluido– pero que ahora es una seria amenaza para los intereses blanquiazules.