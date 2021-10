Pablo Chavarría ve la línea de meta

El foco en la enfermería malaguista, Luis Muñoz aparte con su baja de larga duración, está puesto en la zona ofensiva, donde hay posiciones más cortas de efectivos. La delantera, por ejemplo, con Chavarría a centímetros de volver y Sekou de baja tras un problema ante el domingo pasado. También Kevin y el eterno Hicham por banda. A todos ellos se refirió José Alberto López antes del partido ante el Oviedo.

El caso más llamativo por lo novedoso y cercano de su regreso es Pablo Chavarría, a quien este jueves se le veía trabajar y marcar un gol en un partidillo contra el Juvenil. El argentino acaricia su regreso. "Era un partido contra el Juvenil, pero sí, está cerca y estamos contento por todo, sus sensaciones son bastante buenas y las nuestras sobre lo que percibimos de él también. Está más cerca la vuelta, a ver si el domingo puede ser. No hemos encontrado quizá esa delantera fija, cuando haya mucho cambio es porque los partidos demandan otras cosas o no acabamos de encontrar lo que queremos en esa posición. Pablo está cerca de volver. Evoluciona bien, tenemos buenas sensaciones. Está lejos de su nivel, que nadie espere que vuelva como el Pablo que se fue, tenemos que ser pacientes para esperar a ese nivel", explicaba el técnico asturiano.

En el caso de Sekou, el club no había sido muy explícito sobre sus problemas musculares, más allá de la zona, pero José Alberto tranquilizó. "Son cosas normales del fútbol. Son jugadores que por su tipología puede tender a tener lesiones musculares. Es poca cosa, ha tenido buenas sensaciones en el campo ya este viernes. En cuanto podamos le alinearemos", decía sobre el catalán el entrenador cajista.

"Esta semana seguro que no vuelve. ¿Cuándo? No lo sé", era la lacónica respuesta de José Alberto sobre el estado de Hicham: "Lo mismo pienso yo que vosotros, hemos intentando poner todos los medios, probamos cosas nuevas. Paciencia y tranquilidad. Entre todos a ver si lo conseguimos, si lo tenemos a disposición podríamos verlo, pero ahora mismo no lo sé".

Por último, Kevin. "Todavía está molesto Kevin, tiene ciertas molestias en el tobillo, normal después de haber tenido un esguince bastante fuerte", cerraba José Alberto sobre el canterano, al que defendió la semana pasada por el alto número de faltas que recibía.