(18:15) Natxo y Peybernes, enemigos de La Romareda

La afición del Málaga tiene a sus personas non gratas, claro. Igual que hay favoritos y ojitos derechos, también de vez en cuando la animadversión a un futbolista o técnico no sólo nace sino que perdura. La del Zaragoza no iba a ser menos. Y dos de sus enemigos más íntimos están ahora mismo en las filas blanquiazules. Uno de ellos es el nuevo entrenador, Natxo González; y el otro, el central francés Mathieu Peybernes.

El vasco se marchó al Deportivo vía cláusula de rescisión después de una temporada en la que su Zaragoza jugó bien y anduvo en la pelea del ascenso. Para muchos la herida sigue abierta porque era el hombre llamado a liderar el regreso a Primera División. Lo de Peybernes es más reciente, de este mismo verano. Todo el mundo daba por hecho que el central iría al conjunto maño hasta que se cruzó el Málaga. Una charla y una vuelta por el estadio fueron casi suficientes para convencerlo. La Romareda espera de uñas.

Más allá de ello, hay dos conjuntos históricos que por una cuestión u otra pagan las consecuencias de gestiones terroríficas y no terminan de encontrar el camino de salida hacia Primera. De hecho, ambos están ahora mismo más cerca de abajo que de arriba. LaLiga SmartBank no entiende de nombres, sólo de lo que sucede en el césped.

El Málaga es toda una incógnita. Entre lo poco que deslizó Natxo en la previa, queda claro que el once cambiará más allá de lo obligatorio. Dicen que es el bastante fiel a su idea original, es el turno de los futbolistas, que están muy por debajo de sus capacidades. Habrá que ver si Escassi sigue con central tras la baja de Juande, pero está claro que el conjunto blanquiazul tiene que blindar el centro del campo después de encajar ocho goles en dos partidos. Si sigue tan blandito en todas las líneas, tampoco importará mucho sistema y once.

Delante tendrá a un rival que es 18º y está a dos puntos del Málaga. Ha firmado varios futbolistas de nivel en la ventana de invierno: Eugeni Valderrama, Jaume y Sabin Merino.