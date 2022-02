Natxo González: "Sólo puedo hablar bien de Zaragoza, tengo la conciencia tranquila"

Natxo González atendió a los medios de comunicación antes del partido entre el Real Zaragoza y el Málaga. Escueto, con perfil bajo y sin entrar en demasiados detalles ni para hacer el análisis del contrario. El nuevo entrenador blanquiazul ni siquiera quiso dar la lista de convocados antes de ponerse bajo los focos. Lo que no puede controlar es que su regreso a tierras aragonesas despierte cierto morbo: "Nervios no, obviamente vuelvo a un sitio donde estuve un año, un buen año. Hicimos una gran temporada, con la clasificación para play off y viviendo buenos momentos. Tengo muchos amigos. Mi familia este fin de semana estará allí con los amigos. Sólo puedo hablar bien de Zaragoza. Salí porque salí y ya está. Luego hay formas de interpretar las cosas. Tengo la conciencia tranquila y voy tranquilo allí donde tengo muchos amigos”.

Con respecto al partido, no adelantó gran cosa: “Es un partido entre dos equipos con necesidad en este momento. Ellos necesitan sumar tres puntos y a nosotros tampoco nos vendría mal. Es la lectura previa. A partir de ahí, en lo futbolístico vamos a ver si podemos imponer algo de lo que tenemos planteado y ponerlo en práctica para intentar ganar. Es un equipo que no sé si tendrá a los fichajes Eugeni, Jaume y Sabin Merino, que imagino que sí. La idea es la misma, un equipo que en casa con La Romareda con el apoyo de su gente espera ganar. Son un conjunto rápido en transiciones".

Regresa a la convocatoria Dani Martín, lo que reabre el debate de la portería. Pistas de González, más bien pocas: “Tengo claro quién va a jugar pero también tengo claro que son dos porteros de garantías. Ni sé ni quiero saber lo que ha pasado antes. Yo he comenzado de cero, desde hace una semana. Quien me genere más tranquilidad, jugará, pero ambos son de garantías”.

El primer partido le tocó afrontarlo casi sin poder entrenar con sus hombres, pero poco a poco va tomando el pulso: "El día de mi presentación ya hablaba que uno desde fuera puede verlo de una manera. El partido de Miranda me sirvió para sacar conclusiones, los desajustes que tuvimos. A nivel defensivo tenemos que mejorar".

Juande y centro de la defensa

"También lo tengo claro, es una baja para este partido muy importantes y como siempre digo, cuanto más bajas tengas más débil eres, pero tenemos jugadores de sobra para ser fiables. Y esa fiabilidad es lo que no tenemos como equipo".

Once distinto

“Puede ser, es una opción. Dentro de ese conocimiento me interesa ver competir a los jugadores. Es un equipo que me está sorprendiendo gratamente en el día a día. Están haciendo las cosas lo mejor posible. El otro día vi jugadores compitiendo y también quiero ver al resto”.

Exigencia

"El jugador en cada demarcación tiene que saber lo que le voy a exigir. Ver el estado anímico del equipo. Les destaqué del partido, como entrenador, que a pesar del resultado lo intentado hasta el final. No se vio a un equipo muerto y eso es muy importante. Muy claro qué es lo que vamos a exigir y dar prioridad a unos conceptos sobre otros".

Andrés Caro y Dani Lorenzo

"Considero que si viajan es porque está la posibilidad de tener minutos, no voy a hacer viajar a gastos pagados en un hotel a un jugador. Si no, no lo meto en convocatoria. Luego depende de la situación del partido puedes emplear más a unos que a otros”.

“¿Su momento? Yo creo que sí. Nunca es mal momento. Depende de los chicos, pero me están sorprendiendo gratamente la personalidad de Dani que lo he visto esta semana. Muchas veces es lo contrario, están frescos y transmiten la frescura. Por decirlo de alguna forma no están contaminados. No tendremos ninguna duda. Puede parecer que nos faltan jugadores con experiencia que es verdad, pero tb la frescura de gente joven”.

Adrián López

"Manolo ya hizo su rueda de prensa y quedó todo claro, no puedo decir nada más. No sé su situación, se está recuperando y no sé más. Yo cuando llegué aquí no he visto a Adrián ni a nadie. Sólo hay que mirar su trayectoria, pero habrá que ver cómo está y si mejora lo que tenemos. Si no, pues nada".