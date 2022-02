JIM cree que el Málaga CF le exigirá el partido "perfecto"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez JIM, ha señalado que para poder ganar su equipo necesita hacer las cosas "perfectas". "A los rivales les cuesta muy poco hacer gol y a nosotros muchísimo", ha añadido en rueda prensa. A este respecto ha apostillado que en el encuentro de este sábado contra el Málaga van a seguir manteniendo su ADN yendo a buscar al rival como han hecho hasta ahora.

El técnico blanquillo ha explicado que en los dos últimos partidos han tenido "un buen tono" pero que no les ha dado para la victoria por lo que tendrán que hacer "algo más". Igualmente ha desvelado que en el vestuario predominan dos palabras que son muy positivas, "autocrítica e inconformismo", ante la racha de resultados negativos y que el jugador es el primero que está deseando terminar el partido y poder disfrutar con la afición con una victoria. "Si yo me voy jodido después de no haber podido ganar ¿cómo se va a ir un aficionado que encima paga los billetes?", se ha preguntado.

Con respecto a los objetivos del equipo cuando está a diez puntos de la Promoción de ascenso, se ha preguntado que si la ambición del equipo es solo mantener la categoría entonces que para qué están. A pesar de ello ha señalado que lo más importante es el siguiente encuentro y que no pueden seguir pensando en objetivos cuando no hay una dinámica de victorias. "Hay que ganar partidos para llegar a las diez últimas jornadas con posibilidades pero ahora estamos en una mala racha. La ambición la tenemos todos pero no podemos pensar más allá del partido del Málaga", ha indicado.

Sobre el encuentro contra el Málaga ha comentado que conjunto andaluz llega con "dificultades" a La Romareda y que el Real Zaragoza está con el mal sabor de boca de "cuatro minutos malos" en Ibiza. A este respecto ha añadido que en cuatro minutos, el tiempo que medió entre los dos tantos del equipo ibicenco, no se puede ir el "trabajazo" de un partido.

JIM opina que el enfrentamiento contra el Málaga será diferente al del equipo insular: "El Ibiza es muy ofensivo, te a va buscar constantemente y el Málaga, con el cambio de entrenador, no creo que sea tan ofensivo. Buscará nuestra portería pero será un partido más costoso y más trabajado".

Con respecto a las protestas de la afición hacia los dirigentes zaragocistas, que comenzaron en la pasada jornada en casa y que se van a mantener con una pitada y pañolada en el minuto 32, JIM ha pedido su aliento.

"Aquí todos queremos lo mejor para el club pero necesitamos de su aliento. Si en el minuto 90 no hemos dado la cara que nos maten", ha resaltado. Sobre este asunto ha apostillado que la grandeza del Real Zaragoza es su masa social que ha calificado como "la envidia" de su categoría y ha destacado que incluso muchos equipos de Primera querrían tener esa afición.