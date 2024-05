Cómo y dónde ver en TV el San Fernando - Málaga CF

El Estadio Iberoamericano del San Fernando acoge este domingo un partido de la antepenúltima jornada del Grupo 2 de Primera RFEF entre el equipo local y el Málaga CF. Con mucha necesidad acude el equipo dirigido por Sergio Pellicer. Aunque la presencia en el play off está prácticamente garantizada, se trata de quedar en la mejor posición posible de cara a las eliminatorias.

Así lo ve Nano Rivas

"Si miramos sus últimos partidos es cierto que, si no me equivoco, el Málaga ha ganado uno de sus últimos seis partidos. Querrán asegurar quedar lo más arriba posible y buscarán hacer un buen partido para recuperar sensaciones y llevarse los tres puntos. El Málaga es un buen equipo, eso no se le escapa a nadie, pero el San Fernando ha demostrado que aquí en casa ha sido capaz de ganarle a los equipos que están en lo más alto de la clasificación. Y eso es un motivo para que los jugadores crean y también los aficionados de que el domingo vamos a ganar el partido", decía Nano, técnico del San Fernando, sobre el rival.

Así lo ve Sergio Pellicer

"Nos enfrentamos a un equipo que es el único que en su estadio ha ganado a los tres de arriba, Castellón, Córdoba e Ibiza, entonces es un poco desconcertante porque un equipo que ha sabido ganar a los de arriba, significa una cosa, que tiene una plantilla, junto al Castilla, por méritos, deberían tener más puntos, y nos marca un contexto complicado porque tienen esa necesidad por no bajar de categoría, es algo muy duro. Es un nivel de atención y ansiedad mucho más salto. Es el partido mas complicado que nos espera, por cómo está el San Fernando, un cambio de entrenador que no le ha venido bien. Insisto, si ha sido capaz de ganar a los de arriba, es que tienen fondo de armario. Ya focalizados. Un partido peligroso, por cómo venimos nosotros, de empatar en casa. Y dar nuestro mejor nivel porque nos va a obligar nuestro contexto de partido", aseguró Sergio Pellicer, entrenador del Málaga.

Fecha y horario

San Fernando y Málaga CF se enfrentan en la jornada 36 del Grupo 2 de Primera RFEF en el Estadio Iberoamericano a partir de las 18:00 horas de este domingo 12 de mayo.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá contemplar en directo a través de la plataforma de pago de FEF.TV, como en el resto de temporada regular.