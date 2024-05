Nano Rivas, entrenador del San Fernando: "Convencidos de poder ganar al Málaga CF"

Nano Rivas es el tercer entrenador de la temporada del San Fernando. En la jornada 8 fue destituido Héctor Berenguel y llegó Alfredo Santaelena, que a su vez se marchó en la 34. Todos jugadores de dilatada trayectoria como jugadores en Primera División, pero sin tanto caché en los banquillos. El que fuera central del Betis debutó en Melilla y allí se perdieron muchas opciones de salvación con una derrota (1-0) que deja en la cornisa colgando al equipo azulino. En la víspera del duelo ante el San Fernando, decía Nano que "podemos ponerle muchos adjetivos, pero está claro que es una situación límite y después de la derrota en Melilla ni siquiera dependemos de nosotros mismos, pero nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Hay que seguir, hay que confiar y pensar que ganando al Málaga seguiremos peleando en las dos últimas jornadas. No nos queda otra y mientras haya vida debemos pensar que estamos en disposición y con capacidad de sacar esto adelante. Sé que a la gente le puede costar aceptar ese mensaje y creérselo. Y es algo que entiendo porque el año está siendo largo y duro para todo el mundo. Los jugadores, tal y como ha ido avanzando al semana, han ido levantando el ánimo y veo que saldrán convencidos de que puede ganar el Málaga. Y ojalá se den también los resultados para seguir con opciones".

"Si miramos sus últimos partidos es cierto que, si no me equivoco, el Málaga ha ganado uno de sus últimos seis partidos. Querrán asegurar quedar lo más arriba posible y buscarán hacer un buen partido para recuperar sensaciones y llevarse los tres puntos. El Málaga es un buen equipo, eso no se le escapa a nadie, pero el San Fernando ha demostrado que aquí en casa ha sido capaz de ganarle a los equipos que están en lo más alto de la clasificación. Y eso es un motivo para que los jugadores crean y también los aficionados de que el domingo vamos a ganar el partido", decía Nano sobre el rival.

Acerca del estado físico de su plantilla, Nano Rivas decía que "tuvimos la lesión de Dani Aquino, que tenía un riesgo muy alto de perderlo para los tres últimos partidos. Tuvo un problema muscular e intentamos forzar para que estuviese, pero había mucho riesgo de que, si jugara, tuviéramos que quitarle a los 10 minutos, por ello optamos por no arriesgar y que no jugara en Melilla. Esta semana ha ido mejorando y vamos a intentar contar con él. Carlos Blanco va a llegar un poco justo y el resto va a esta a disposición".