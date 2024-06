Horario y dónde ver en TV el Nàstic - Ceuta: de ahí sale el rival del Málaga CF

El malaguismo espera este domingo conocer el rival en la siguiente ronda, la definitiva, para subir a Segunda División. Será en el partido que jugarán a partir de las 19:45 horas en Costa Daurada de Tarragona el Nàstic y el Ceuta. Con el 2-2 de la ida, el mismo resultado que se trajo el Málaga de Vigo, los catalanes tienen el prurito de ser los ganadores en 120 minutos si persiste la igualada. Es un partido que se ha calentado bastante tras la actuación arbitral del primer partido, tras el que hubo una protesta con un comunicado del equipo norteafricano, que ha llenado dos autobuses para ir hasta Cataluña.

“Lo que se esta viviendo estos días en la calle, y por todo lo que envuelve al club, no hace falta dar ningún mensaje a la afición. Desde que lleguemos en el autobús nos animarán hasta el final del partido. Sabemos que individualmente tienen jugadores muy diferenciales, pero también hay situaciones mucho más controlables, como en el partido del otro día. Ellos también han hecho buenos partidos fuera de casa, y si pueden ponerse por delante en el marcador lo harán. Nosotros aguantamos bien allí”, decía Dani Vidal, el entrenador del equipo catalán.

Mientras, Juan José Romero, el del Ceuta, decía que “cada partido es un contexto diferente. El fútbol no siempre dos mas dos son cuatro. Puedes hacer un partido extraordinario y día al siguiente no. Fuimos mejores pero es algo que se puede ver y todo lo que acarreó, situaciones que incluso hizo que se metiesen en la eliminatoria. Pero dicho esto, no tiene nada que ver el partido del pasado domingo. También dicho todo esto jugamos ante un equipo extraordinario”, afirmaba.

Al Málaga no le fue muy bien contra el Ceuta en liga regular. Perdió 3-2 en el Murube y en La Rosaleda hubo empate. Pero enfrentarse a ellos supone jugar la vuelta en casa. Mientras, con el Nàstic no ha habido lógicamente enfrentamientos y en este caso la ida sería en La Rosaleda y la vuelta en Tarragona.

Cómo y dónde ver en TV

El partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a Segunda se podrá ver por ESPORT 3, FEF TV y RTVCE.