Abogaba Sergio Pellicer antes del partido por hacer desaparecer el miedo. Hacía referencia a la cláusula del miedo que impedirá a Yanis Rahmani jugar ante el Almería, el equipo que tiene sus derechos –aunque existe opción de compra–, y ejemplificaba con este loco 2020 y los muchos problemas que ya atañen a la sociedad para extirpar ese miedo genérico.

El derbi entre Málaga CF y UD Almería será un partido libre de miedos, ambos equipos son una clara muestra de ello. Pese a sus amplias diferencias institucionales –no tanto hace una década–, sobre el terreno de juego blanquiazules y rojiblancos muestran muchos similitudes. El hambre, oficio e intensidad que impera en los de Pellicer también son sinónimos del equipo de José Gomes. Las cosas van mejor en este tramo inicial al club vecino, de alguna forma deben de pesar los más de 10 millones de inversión en fichajes acometidos solo este curso.

En esas, el Málaga visita los Juegos Mediterráneos (16:00 horas; #Vamos) sin su mejor arma, la más efectiva, regular y afilada hasta el momento. Yanis, el antes mencionado, no viaja con el equipo a Almería por temas de contratos. Pierde chispa el Málaga sin el francoargelino, que se ha destapado como la gran revelación dentro de la revolución que dibujó Manolo Gaspar. Sus dos goles y cuatro asistencia hablan de él numéricamente, aunque el extremo es también desborde y un constante runrún que taladra la moral del defensa rival: no sabes por dónde te saldrá.

No estará Yanis pero Pellicer recuperará a cinco piezas valiosas, cada cual con su precio y brillo. Escassi, Jairo, Chavarría, Benkhemassa e Hicham (más Strindholm) son las novedades de la convocatoria para jugar en Almería. Como ausencia, además de la de Yanis, está Jozabed, que por un golpe es baja. Si bien es cierto que Pellicer reconoció que el central malagueño no llega al cien por cien, es positivo contar con cuatro profesional más entre los citados. Probablemente solo Chavarría vaya directo al once inicial, otro que por méritos propios (tres goles) se ha ganado ese papel. La de Hicham, por su desborde y efecto revulsivo, es una grata noticia.

Las habituales rotaciones de Pellicer complican vaticinar con rotundidad un once, aunque parece que Barrio tomará el relevo en la portería. Mejías y Lombán deben repetir en la zaga y Casas podría entrar en el carril derecho. Matos, Cristo e incluso Calero pueden ir a la izquierda. Ramón y Luis Muñoz al doble pivote y falta por ver si se opta por un perfil como Cristian o por Caye para acompañar a Chavarría, aunque no se descarta a los dos. Joaquín Muñoz, el que falta para hacer 11.

En el Almería muy atentos a Corpas, ex del Marbella, y máximo artillero del equipo con siete goles; al joven Ramazani y al ariete Sadiq, que llega en buena racha goleadora tras dos dianas consecutivas, cuatro en los últimos siete partidos. Como local, el Almería cedió dos empates ante Cartagena y Girona y perdió ante Sporting y Mallorca. Ganó en otras cuatro ocasiones.